Corpul de control al premierului investigheaza granturile pentru IMM. Ministrul Economiei a declarat ca masura nu isi atinge scopul

Nasui: 1.807 firme finanteaza imobile

Nasui a transmis ca masura nu este eficienta, intrucat din cei 27.736 de aplicanti, 8.275 au aplicat pentru imobile.Anuntul premierului vine dupa ce publicatia Hotnews a relatat ca exista suspiciuni ca a fost viciat procesul de depunere a proiectelor si ca a fost influentat modul in care arata listele, in conditiile in care alte persoane in afara de administratori ar fi avut acces la datele de pe platforma de inscriere."Dupa o discutie cu ministrul Economiei, despre Masura 3 (granturi pentru IMM-uri), am decis ca este imperios sa se faca o investigatie de catre Corpul de Control al Prim-Ministrului. Vreau sa ma asigur ca acesti bani ajung la firmele care au cea mai mare nevoie , in functie de criteriile obiective prestabilite. In mandatul meu, banul public este folosit eficient si transparent", a scris pe Facebook Florin Citu.Si ministrul Economiei a relatat despre discutia cu prim-ministrul si despre faptul ca aceasta masura decisa de Guvernu nu isi atinge scopul."Masura 3 de ajutor de stat nu isi atinge scopul pentru care a fost creata. Din cei 27.736 de aplicanti, avem 8.275 care au aplicat pentru imobile. Daca ne raportam doar la proiectele finantate, cu bugetul actual sunt doar 3.580 de firme finantate. Dintre acestea, 1.807 finanteaza imobile. Practic mai mult din jumatate din proiectele eligibile sunt pe imobile. Nu acesta era scopul masurii. Ea era menita sa fie o masura de ajutor in perioada CoVid, si ajunge sa finanteze cumparari de apartamente", a scris Nasui vineri pe Facebook.El explica faptul ca ministerul a incercat sa rezolve cat mai multe probleme legate de aceste scheme de ajutor de stat , de la blocaje in evaluare, la gasit finantare pentru ele."Pentru toate cele 3 masuri, a trebuit sa reparam masina din mers. Am reusit sa gasim si finantare, gratie ministrului Cristian Ghinea . Am reusit sa crestem ritmul de procesare pe M2 de 7 ori. M1 avem toata intentia sa-l refacem, de data asta cu cei care au fost omisi prima data. De cand am venit in minister, am zis ca voi asigura continuitatea masurilor deja incepute in ideea ca nimeni nu trebuie sa sufere din cauza schimbarii guvernului. Cu cifrele acestea insa ne dam seama ca masura nu isi atinge scopul. Am discutat cu premierul solutii. Va voi tine la curent", a scris Nasui pe Facebook.