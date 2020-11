Corveta PNS Tabuk, construita la Damen Galati, a fost predata oficial Marinei Militare din Pakistan

Potrivit unui comunicat al Damen, in cadrul unei ceremonii desfasurate in Portul Constanta, in 12 noiembrie, Marina Militara din Pakistan a preluat oficial noua sa Corveta - tip Damen OPV 1900 - cu numele PNS Tabuk. Nava face parte dintr-o serie de doua nave similare, comanda acestora fiind plasata catre grupul Damen printr-un acord semnat cu Ministerul pakistanez al Apararii in 2017. Ambele nave au fost construite la Santierul Naval Damen Galati din Romania. Prima nava, PNS Yarmook, a fost predata Marinei Militare din Pakistan in luna februarie a acestui an in decurs de 2 ani de la inceperea constructiei."La fel ca sora ei, PNS Tabuk este o nava multifunctionala cu grad ridicat de adaptabilitate, capabila sa desfasoare o mare varietate de operatiuni intr-un mediu maritim complex. Nava dispune de facilitati de lansare a unui elicopter si a unui UAV (Unmanned Aerial Vehicle - vehicul aerian fara pilot) si poate lansa simultan doua barci pneumatice tip RHIB (rigid-hull inflatable boat)", se arata in comunicatul Damen.Sursa citata mentioneaza ca, in timpul ceremoniei, comandantul navei PNS Tabuk, capitanul Muhammad Umair s-a adresat delegatilor, multi dintre acestia participand de la distanta din cauza pandemiei actuale. Capitanul a apreciat competenta profesionala dovedita de Damen pe parcursul derularii acestui proiect si si-a exprimat increderea intr-o colaborare viitoare.Adresandu-se participantilor la eveniment , directorul general al Santierului Naval Damen Galati, Flemming Sorensen, a precizat ca "inca din 1986, Damen a fost implicat in numeroase proiecte cu Pakistanul si suntem foarte mandri de aceasta colaborare durabila si de incredere".El a adaugat ca succesul acestui proiect constituie rezultatul unei stranse colaborari intre toate partile implicate."O asemenea realizare a fost posibila doar printr-o buna coordonare, o executie de calitate, o munca de echipa excelenta si o buna colaborare intre toate partile implicate. ČŠn ciuda provocarilor fara precedent cauzate de pandemie, echipele din Pakistan, Romania si Olanda au reusit, cu perseverenta, sa isi continue munca pana la finalizarea cu succes a proiectului", a afirmat directorul general al Santierului Naval Damen Galati.Damen va continua sa asigure asistenta navei PNS Tabuk pe durata operarii.Santierul Naval Damen din Galati a construit in ultimii 25 de ani peste 40 de nave din segmentul apararii si securitatii, printre care ultimele sapte nave militare complexe pentru Marina Militara olandeza, precum si nava de patrulare Stefan cel Mare, nava amiral a Politiei de Frontiera din Romania.CITESTE SI