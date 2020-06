Cosette Chichirau(USR): "Pesedismul s-a infiltrat adanc in viata publica ieseana"

Ziare.

com

"Pesedismul s-a infiltrat adanc in viata publica, a infiltrat partidele si institutiile. Cand spun pesedism nu ma refer doar la PSD, ci la partidele vechi care au aceasta atitudine, de pile, cunostinte, relatii si furt din banul public. Pesedism inseamna sa incasezi bani fara sa faci nimic, sa furi si sa nu intri la puscarie", a afirmat Cosette Chichirau, duminica, intr-o conferinta de presa, citata de News.ro.Liderul USR Iasi, Cosette Chichirau, a mai afirmat ca Alianta USR-PLUS este decisa sa castige alegerile la Iasi."Obiectivul este sa castigam primaria, consiliul judetean si sa avem majoritate simpla in consiliul local. Iesenii s-au saturat de trafic infernal, de poluare si de lipsa proiectelor mari, iar primarul actual (Mihai Chirica - n.r.) a demonstrat ca nu poate sa faca nimic din ce avem nevoie", a afirmat Cosette Chichirau, care este totodata candidatul Aliantei USR-PLUS la Primaria Iasi.La randul sau, deputatul Marius Bodea, desemnat in aceasta saptamana candidatul Aliantei USR-PLUS la sefia Consiliului Judetean Iasi, a precizat ca plecarea sa din PNL in luna martie s-a produs pentru ca nu a putut accepta sa intre in "combinatii politice si imobiliare".El a adaugat ca "aducerea pesedistului Mihai Chirica in PNL ii va costa scump pe toti cei care au pus la cale aceasta miscare odioasa".Marius Bodea a mai afirmat ca este timpul sa se termine cu "trancaneala politica" la Iasi si ca isi asuma riscurile bataliei cu "mafia".El a declarat ca nu s-a inscris deocamdata nici in USR, nici in PLUS, dar ca se va gasi o formula tehnica pentru a candida din partea aliantei USR-PLUS la sefia consiliului judetean Iasi.Bodea a spus ca nu intra in "aventuri politice", ci este hotarat sa castige batalia de la Consiliul Judetean."Am incredere in Cosette Chichirau, altfel nu ajungeam la aceasta formula. Am semnale de la primarii liberali din judet ca nu vor accepta in partid pesedisti. Chirica e din PSD, chiar daca acum e vopsit in galben", a mai spus Marius Bodea, citat de News.ro.