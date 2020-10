Costel Alexe il acuza pe seful in functie al CJ Iasi de "ipocrizie, minciuna si nepasare" in cazul lipsei oxigenului la spitalul mobil de la Letcani

Costel Alexe afirma, intr-un comunicat de presa, ca presedintele CJ Maricel Popa "isi ascunde gravele erori administrative cu iz penal in spatele unor perdele de fum" si ca arunca " acuzatii mincinoase" la adresa liberalilor."Ultima minciuna spusa obsesiv de Maricel Popa, ca as bloca avizarea pana la preluarea mandatului de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, a tinut pana pe 16 octombrie, cand a doua inaugurare oficiala a Spitalului Covid de la Letcani a devoalat noi probleme tehnice si operationale care in realitate au fost stiute de catre conducerea administrativa si tinute ascunse sub pretextul ca spitalul este blocat la institutiile de mediu. Ipocrizie, minciuna si o nepasare crunta fata de viata miilor de bolnavi", afirma presedintele ales al CJ Iasi, Costel Alexe, totodata lider al PNL Iasi.Alexe aminteste ca spitalul mobil a costat peste 13 milioane de euro si ca unitatea trebuia livrata pe 18 mai, insa deschiderea unitatii medicale a intarziat cinci luni.Totodata, presedintele ales al CJ Iasi il intreaba pe Maricel Popa cum a facut receptia spitalului mobil in conditiile in care nu se poate asigura oxigenul pacientilor de la Terapie Intensiva."Stiati ca sunt probleme cu asigurarea oxigenului in data de 6 septembrie cand ati fortat "inaugurarea" spitalului in plina campanie electorala, disperat dupa voturi, dar fara sa va pese ca nu poate salva vieti? Daca iesenii au platit pentru un spital complet de 250 de paturi (conform caietului de sarcini), de ce sunt functionale doar 30 de paturi, din care niciunul pentru terapie intensiva? Cine raspunde penal si administrativ pentru toate minciunile pe care le-ati aruncat in spatiul public in aceste luni si care au avut doar rolul de a masca aceasta problema uriasa?", il mai intreaba liberalul Costel Alexe pe presedintele in functie al CJ Iasi, Maricel Popa.Paturile de terapie intensiva din cadrul Spitalului Mobil de la Letcani inaugurat vineri nu pot fi utilizate, din cauza unei defectiuni grave a statiei de oxigen care face imposibila deschiderea acestei sectii. Anuntul a fost facut duminica de primarul Iasiului Mihai Chirica, edilul afirmand ca pentru tratarea pacientilor cu forme severe de Covid-19 vor fi puse la dispozitie sase paturi ATI la Spitalul de Recuperare din municipiu.Spitalul mobil de la Letcani, judetul Iasi, a primit incepand de vineri, primii pacienti cu forme usoare si medii de COVID-19, insa zona de Terapie Intensiva nu a fost inca deschisa, urmand ca statia de oxigen sa fie supusa unor verificari suplimentare.Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat atunci ca in spitalul mobil de la Letcani sunt pregatite deocamdata 30 de paturi, pentru pacientii care nu prezinta forme grave ale bolii."Avem in momentul de fata pregatita o zona pentru 30 de paturi de confirmati cu forme usoare si medii. Avem si 24 de paturi de terapie intensiva. In zona ATI inca asteptam proba de functionare a statiilor de oxigen. Le-am pus in functiune, merg de ceva timp, dar vrem sa vedem ca si rezista. Terapie intensiva inseamna risc vital si trebuie sa mearga perfect. Asteptam sa vedem functionalitatea acestor statii. Ventilatoarele trebuie sa mearga, astazi (vineri - n.r.) nu vom avea internari la Terapie Intensiva", a spus medicul Carmen Dorobat.Deschiderea spitalului mobil de la Letcani a fost amanata de cateva ori, pe fondul unor controverse intre presedintele PSD al Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, care a pierdut alegerile din 27 septembrie, si presedintele ales al institutiei, liberalul Costel Alexe.Consiliul Judetean (CJ) Iasi a anuntat in urma cu cateva saptamani ca spitalul mobil de la Letcani, cu 250 de paturi, din care 103 de ATI, a primit autorizatia de functionare emisa de Directia de Sanatate Publica Iasi, la solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase.Spitalul mobil a fost programat initial sa ajunga la Iasi pe 18 mai si sa fie instalat doua saptamani mai tarziu, insa termenele au fost amanate, reprezentantii CJ Iasi invocand carantina din Turcia.Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, declara, in 21 aprilie, ca a semnat contractul de achizitie a spitalului modular, castigatoarea licitatiei fiind compania SDI Global LLC din Turcia. Valoarea contractului este de 13,2 milioane de euro.