Interlopul Costel Corduneanu da lectii de autoaparare unui copil. "Sunt multi care stiu procedeul, dar fac alte chestii sa duca in eroare adversarul" VIDEO

Cine este Costel Corduneanu

"Trebuie sa-l urmaresti tu pe el, sa vezi ce face. Sunt multi care stiu procedeul, dar fac alte chestii mai intai ca sa-i incurce pe ceilati", a explicat Costel Corduneanu unui copil.Din imagini nu se observa clar daca este vorba despre nepotul lui, Bebe, sau un alt copil. Pe fundal se aude vocea unui alt baiat care spune ca "trebuie sa facem un antrenament intr-o zi"."Pe ce picior stai? Pe ala? Pai asa sa stai!", ii mai spune Costel Corduneanu copilului, apoi ii arata o procedura de aparare.Inainte de a fi cunoscut drept liderul celui mai de temut clan de interlopi din Iasi, numele lui Costel Corduneanu era legat de performanta sportiva.A fost unul dintre cei mai buni luptatori pe care i-a dat municipiul Iasi, fiind campion mondial la cadeti, vicecampion european si participant din partea Romaniei la doua editii ale Jocurilor Olimpice. La Barcelona , in 1992, unde a obtinut locul noua si la Atlanta, in 1996, cand s-a clasat pe locul 14.In anul 2020, dupa ce a iesit din puscarie, Costel Corduneanu, singurul interlop roman cu pagina de Wikipedia , anunta ca se lasa de infractiuni si se apuca de scris.Acesta a declarat publicatiei BZI ca nu mai vrea sa se intoarca la puscarie si ca va scrie trei carti. "Am facut vreo sase ani de puscarie, in total. Nu am facut mult, dar imi ajunge. Gata. Nu mai vreau. Am o varsta. Eu vreau sa ma apuc de scris, sa ies din lumea asta. Vreau sa scriu o carte despre viata mea, una despre justitie si una despre penitenciarele din Romania.Am 50 de ani, vreau sa am grija de copii, de nepoti. Nu mai vreau sa am probleme cu legea", a spus Costel Corduneanu.