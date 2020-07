Covasna: Seful Garii CFR Sfantu Gheorghe, diagnosticat cu COVID-19. "Toate spatiile in care acesta a intrat au fost dezinfectate"

Ea a adaugat ca Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna a demarat o ancheta epidemiologica pentru a identifica toate persoanele care au intrat in contact cu acesta."Intr-adevar, seful statiei Sfantu Gheorghe a fost confirmat COVID, (...) iar toate spatiile in care acesta a intrat si si-a desfasurat activitatea au fost dezinfectate. In acest moment, Directia de Sanatate Publica ancheteaza toate persoanele cu care acesta a intrat in contact si va dispune anumite masuri, fie autoizolare, fie alte masuri care se impun in situatia actuala. Dar, deocamdata, nu avem alte persoane din cadrul statiei confirmate sau autoizolate. Deci, ancheta este in derulare si, probabil, vom fi informati in cazul in care se dispune autoizolarea altor persoane cu care a intrat in contract seful statiei (...)", a precizat Oana Branzan.