COVID-19: Inca 40 de lucratori sezonieri romani la o ferma din Germania au fost testati pozitiv

"In continuarea informatiilor comunicate in data de 30 iulie a.c. cu privire la testarea pozitiva a unor lucratori care isi desfasoara activitatea la o ferma din regiunea Dingolfing-Landau, Republica Federala Germania, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca cei 151 cetateni romani, lucratori sezonieri, testati pozitiv pentru infectia cu COVID-19, au incheiat perioada de carantina la data de 3 august a.c. In acest context, reprezentantii Consulatului General al Romaniei la Munchen au intreprins demersuri pe langa autoritatile bavareze pentru identificarea unei modalitati de transport in Romania pentru cetatenii romani care doresc sa revina in tara", au transmis reprezentantii MAE intr-un comunicat de presa remis miercuri News.ro.Conform informatiilor preliminare comunicate de catre autoritatile germane, MAE precizeaza ca, in urma ultimei retestari a lucratorilor ale caror rezultate fusesera initial negative, 52 persoane au fost confirmate cu COVID-19, iar aproximativ 40 dintre acestea sunt cetateni romani.Consulatul General al Romaniei la Munchen continua dialogul cu autoritatile germane, cu reprezentantii companiei angajatoare si cu lucratori romani din cadrul fermei si acorda asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile locale in contextul pandemiei de COVID-19.MAE reaminteste romanilor ca "pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Munchen: 0049 089553307 si 0049 08998106143, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta sau la numarul de telefon de urgenta al Oficiului consular: 00491602087789" conchide sursa citata.