Cozi intinse pe kilometri la Vama Kulata. Romanii au "incins" forumurile, reclamand dezorganizarea si aglomeratia din punctul de frontiera

Anuntul Ministerului de Externe

Pe mai multe grupuri de Facebook ale turistilor romani au fost postate, inca de la primele ore ale zilei, mesaje si fotografii care arata cozile intinse pe kilometri, la Vama Kulata.Toate acestea se intampla dupa ce grecii au luat decizia de a lasa deschis un singur punct de frontiera intre tara lor si Bulgaria. Doua zile la rand, miercuri si joi, turistii au avut parte de cozi kilometrice.Dan Adrian Dragan, roman stabilit in Grecia, a declarat, pentru la Digi2,4 care este explicatia pentru cozile de la vala Kulata: "Observ de patru zile ca autoritatile romane ignora apelurile noastre, ale celor de la Forum Thassos si Forum Grecia. Incercam sa aflam de ce se mentioneaza ca este un singur punct de frontiera deschis, avand in vedere ca noi observam mii de oameni, mii de turisti care trec pe la Makaza, le este permis accesul fara verificarea codului QR, fara testare. Ce observam este o dezinformare de la nivelul guvernului elen catre guvernul roman, care la randul lui, MAE , informeaza ceea ce a primit gresit.Mii de turisti romani au trecut prin vama Makaza de la 1 iulie si in continuare o fac. In timp ce la Kulata sunt cozi de 12 kilometri, in acest moment, la Makaza se trece linistit. Turistilor li se permite accesul imediat, fara a fi nevoie sa stea la rand.Inca o chestiune. Nicaieri, niciodata statul elen nu a mentionat ca va inchide toate vamile, doar a spus ca principalul punct de trecere este Kulata. Asta nu inseamna ca este si singurul.Problema este ca autoritatile elene oricand vor putea sa inchida vama Makaza, spre care se indreapta in acest moment sute de oameni. Important este, daca ne aude cineva, poate pe FB, in mediul online, nu ne-a auzit pana acum, dar poate ne aude acum la Digi24 si incearca sa afle de la statul elen cand se va inchide vama Makaza, astfel incat sa nu avem cozi kilometrice cu sute sau mii de masini ce vor trebui sa fie intoarse in tara 500 km sau 300 km pana la vama Kulata, deja aglomerata. Lumea in continuare trece pe la Makaza cu QR cod de Kulata".Ministerul Afacerilor Externe a informat vineri ca situatia s-a decongestionat la vama Kulata."In conformitate cu informatiile oficiale comunicate de autoritatile elene in continuare, singurul punct de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena deschis traficului rutier pentru turisti, la acest moment, este Kulata-Promachonas. Potrivit acelorasi surse, punctul de frontiera Makaza este deschis doar pentru situatii speciale/calatorii esentiale si transporturi cu regim special/prioritar.De asemenea, autoritatile elene au mentionat ca limitarea accesului turistilor pe cale rutiera printr-un singur punct de frontiera este explicata prin faptul ca punctul de frontiera Kulata-Promachonas este singurul dotat cu infrastructura tehnica pentru scanarea formularelor obligatorii pentru intrarea in Grecia", a trasmis MAE.