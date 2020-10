Cratima, folosita prea des sau prea rar de romani. "Ce faci frumoas-o?", moartea pasiunii

Verbele la persoana a II-a, in topul greselilor

Mai versus m-ai

Expresia "Ce faci frumoas-o?", devenita moartea pasiunii

Timpul viitor si cratima, mereu in conflict

Doua cuvinte in unul. Cu cratima sau fara?

Constructiile repetitive

Aproximarile

Cratima, sau liniuta de unire, este un semn ortografic utilizat pentru a rosti doua parti de vorbire diferite intr-o singura silaba, pentru evitarea hiatului, pentru marcarea absentei vocalei initiale sau finale, iar la nivel prozodic, conserva ritmul si masura versurilor.Cratima este adesea folosita gresit atunci cand sunt folosite verbe la persoana a II-a."Face-ti", "spune-ti", "merge-ti", "zice-ti", sunt doar cateva dintre greseli. In cazul verbelor la persoana a II-a, folosirea cratimei este incorecta. Formele corecte sunt "faceti", "spuneti", "mergeti", "ziceti", iar regula se aplica in cazul tuturor, nu doar a acestor exemple.Desi poate parea banal pentru unii, pentru altii este o eroare comuna."Mananc m-ai mult de cand m-am lasat de fumat" - Gresit"Mananc mai mult de cand m-am lasat de fumat" - Corect"Mai sunat?" - Gresit"M-ai sunat?" - CorectIn mediul online au circulat foarte multe glume referitoare la abordarile precum "Ce faci frumoas-o?". Desi pare o gluma, este o expresie chiar folosita, fiind, din nou, un caz in care cratima este folosita gresit.Exemple de forme corecte: "Frumoaso", "desteapto", "draguto", "simpatico".Cand trebuie sa foloseasca timpul viitor, romanii fac din nou greseli."V-a face", "v-om vedea", "v-a vedea" - Gresit"Va face", "vom vedea", "va vedea" - CorectAnumite adjective compuse din cuvinte intregi pot da senzatia ca sunt doua cuvinte in unul singur, astfel ca, din nou, apare confuzia."Pursange", "binecuvantat", "rauvoitor", "atotstiutor", sunt doar cateva dintre exemplele in care nu se foloseste cratima.La polul opus, sunt adjectivele compuse care au nevoie de cratima. Cateva exemple ar fi "propriu-zis" sau "nou-nout".Cratima trebuie folosita si in cazul constructiilor repetitive, cum ar fi "cioc-cioc", "doar-doar", "foarte-foarte", "prea-prea". Nu fac exceptie nici cuvintele asemanatoare intre ele, un exemplu fiind "talmes-balmes".Atunci cand aproximam ceva, trebuie sa folosim cratima.Exemple: "O sa dureze doua-trei zile"."Ajung in doua-trei minute".