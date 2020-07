Creste bilantul accidentului rutier de pe DN 2D in Vrancea: doua persoane decedate, doi raniti grav si un ranit usor

Totodata, alte doua persoane sunt ranite grav iar o persoana este ranita usor, mai informeaza sursa citata.Accidentul a fost anuntat prin 112 iar la fata locului politistii au constatat ca sunt implicate un autoturism si un autocamion."Pe fondul unui carosabil umed, un autoturism care se deplasa dinspre Focsani catre Bolotesti, ajuns in curba, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune frontala cu o autoutilitara", a precizat IPJ Vrancea.Traficul rutier in zona este blocat pentru cercetari.Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare din culpa.