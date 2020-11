Numarul cazurilor de HIV creste ingrijorator in Europa de Est, Rusia si Asia Centrala

In total 136.000 de persoane au fost diagnosticate cu HIV, in 2019, in regiunea acoperita de Biroul pentru Europa al OMS - dintre care 80% din cazuri in partea de est a acestei regiuni.Din aceasta regiune fac parte 53 de tari - inclusiv Rusia si mai multe state din Asia Centrala.Raportul Centrului European de Preventie si Combaterea Bolilor - care acopera de asemenea Islanda, Lichtenstein si Norvegia - si biroul regional al OMS nu prezinta insa date cu privire la Andorra, Belgia, Monaco, Macedonia de Nord, Turkmenistan si Uzbekistan, care sunt acopeite insa de agentia ONU.Aproximativ jumatate dintre cazurile de HIV inregistrate in regiunea Europa au fost diagnosticate intr-un stadiu avansat, "cand sistemul imunitar a inceput deja sa cedeze", subliniaza autorii raportului.Acesta este "un semn care arata ca strategia de testare in regiune nu functioneaza in mod corect, pentru a obtine un dagnostic precoce al HIV", subliniaza ei, indemnand la modificarea acesteia in vederea unei eficientizari."In pofida accentului pus in acest moment asupra covid-19, nu trebuie sa pierdem din vedere alte probleme de sanatate publica, precum HIV. Un diagnostic mai precoce al HIV este o prioritate urgenta", subliniaza intr-un comunicat Andrea Ammon, care conduce Centrul european.Numarul noilor diagnostice de HIV in aceasta regiune "a crescut cu 19% in ultimul deceniu", subliniaza autorii raportului, potrivit carora numarul "persoanelor care traiesc in regiune cu HIV fara sa fie dagnosticate creste", la randul sau.In schimb, numai in zona acoperita de Centrul european, acesti doi indicatori au scazut - cu 9% la primul indicator.Contaminarea sexuala intre barbati este cel mai frecvent mod de transmitere in aceasta regiune, in timp ce contaminarea in randul heterosexualilor si persoanelor care folosesc droguri injectabile intravenos sunt modurile de transmitere cele mai frecvente in partea de est a regiunii, acoperita de biroul OMS.Citeste si: Grecia prelungeste lockdown-ul. Pana cand raman in vigoare restrictiile