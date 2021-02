Cum a acoperit Pacepa crima odioasa a unui ofiter DIE: "Colonelul Pereanu a povestit cu lux de amanunte cum si-a ucis nevasta"

Cercetatorul CNSAS Madalin Hodor relateaza o intamplare din 1973, cand a fost declansata operatiunea "Bradul" de prindere a unui criminal in serie suspectat ca a omorat trei femei in Poiana Brasov.Potrivit lui Hodor, operatiunea "Bradul" a fost declarata "prioritate zero pentru intregul aparat" si insusi Comandantul Suprem ceruse identificarea criminalului in cel mai scurt timp.Doi ofiteri de securitate, fosti procurori in Brasov, aveau informatii ca cele trei femei nu au fost ucise de acelasi asasin, avand dovezi covarsitoare ca cea de a doua victima, Ana Pereanu, a fost in realitate ucisa de sotul ei, fost ofiter DIE cu gradul de colonel.Cei doi i-au prezentat informatiile pe care le-au obtinut lui Ion Stanescu, seful CSS."Stanescu nu e foarte multumit. "Nea Stelica" este prietenul lui din perioada cand erau amandoi muncitori la Steagul Rosu. Familiile se viziteaza. Nu se poate sa fie ucigas. Mai e ceva. Ceva obscur care il leaga pe "Nea Stelica" de insusi Tovarasul.In birou intra Doicaru si Pacepa. Doicaru este seful comandamentului Bradul si cel care coordoneaza cautarea criminalului. Pacepa e umbra lui. Stanescu le comunica ceea ce au spus cei doi.Plus ca mai au o cerinta. Una importanta. Au aflat ca scumpii lor colegi din DIE au instalate microfoane la domiciliul colonelului. Ar vrea benzile, unde ei sunt siguri ca se afla si alte indicii importante, caci colonelul este alcoolic si se stie ca vorbeste vrute si nevrute cand este beat.Pacepa le-o taie scurt: "Am ascultat benzile personal. Nu e nimic important pe ele".Tacere. Cei doi stiu cine este Pacepa. Ramane asa.A doua zi cei doi sunt informati ca activitatea lor in actiunea Bradul s-a terminat. Li se multumeste pentru efort. Cum sunt oameni ai sistemului au inteles mesajul. Isi vad de alte treburi", arata Madalin Hodor, potrivit caruia colonelul Pereanu, suspectat ca si-a omorat sotia a fost eliberat.In final, anchetatorii din dosarul "Bradul" gasesc un faptas care sa ia crimele asupra lui, iar "odiosul criminal" moare la cateva luni de la intrarea in inchisoare "Apoi vine evenimentul fugii lui Pacepa. Colegii incep sa caute in sifonier, care (ce sa vedeti admiratori ai mentionatului) e plin. Nu de marfa occidentala, ci de cadavre. Cum sunt toate sifonierele colegilor, de altfel. Cadavrele de la Bradul atrag atentia. Unul dintre ele e al unei cetatene vest-germane cu un nume foarte apropiat de cel al unui afacerist cu care DIE are "interese economice". Coincidenta poate.Cei doi ofiteri de la inceput sunt rechemati la raport si intrebati de episodul intersectarii cu Pacepa. Mai spun ceva. Ca la intalnirea aia au cerut totusi sa asculte si ei benzile, chiar daca Pacepa le spusese ca nu e nimic pe ele. Pacepa a spus ca le-a distrus dupa ce le-a audiat.Dar si asta e una din miile de minciuni ale unui sistem bazat pe minciuna si crima. Nu le-a distrus.In dosarul actiunii Bradul din arhiva CNSAS exista transcrierile benzilor TO pe care Pacepa le-a ascultat si nu gasit nimic "important". Si intr-o transcriere se afla o discutie a colonelului Pereanu cu un prieten de pahar la o betie in propria casa. Colonelul povesteste cu lux de amanunte cum si-a ucis nevasta, cum a inscenat locul crimei ca sa dea impresia ca e oprea unui criminal in serie. Tot. Pe banda.Adevarat ca asta nu e imaginea spionului. Nu cea pe care o stiti. Nu e despre mari operatiuni de capa si spada, despre interese nationale si apararea tarii, despre cata tehnologie a adus in tara sau ce servicii a facut.E doar acoperirea unei crime. Ceva banal in vremurile respective", scrie Hodor, potrivit caruia "asasinul cetateniei vest-germane Gisela Bormann nu a fost gasit niciodata. Cum a treia femeie era doar o muncitoare romanca banala, nici nu s-a mai facut ancheta ".