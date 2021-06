Firma unde lucrau muncitorii asasinati la Onesti poate raspunde penal pentru moartea lor. Raportul ITM care arata vinovatia societatii

Politia si-a cerut deja scuze

Cum s-a produs tragedia

Dubla crima de la Onesti s-a petrecut in data de 1 martie. Au murit atunci doi angajati ai S.C. Chimcomplex S.A. , oameni nevinovati, care faceau reparatii la instalatia electrica intr-un apartament aflat in litigiu. Gheorghe Morosan, autorul crimelor, i-a sechestrat timp de sase ore pe cei doi muncitori, pentru ca in cele din urma sa-i omoare cu mai multe lovituri de cutit, intr-o criza de furie.Dincolo de ancheta penala, probele adunate pana acum de ITM indica faptul ca cei doi muncitorii nu ar fi trebuit sa se afle in apartamentul groazei, care apartinea firmei Chimcomplex, in urma executarii silite a familiei Morosan.Inspectorii ITM au aratat ca muncitorii nu au trecut printr-o instruire de protectie a muncii, asa cum spune la carte si lege.Mai mult, uneltele pe care aveau sa le foloseasca acolo, respectiv un polizor unghiular si un ciocan rotopercutor, erau echipamente a caror utilizare nu se regasea in fisa postului lor.De altfel, nici prezenta lor in acel apartament nu era o sarcina obisnuita de serviciu, prevazuta in contractul de munca."Executarea lucrarilor de reparatie ale instalatiei electrice din apartamentul proprietate al SC Chimcomplex SA Borzesti de catre electricianul Istoan Silviu si lacatusul mecanic Patatu Dan s-a facut in baza dispozitiilor verbale date de seful atelierului electric inginer si de seful de sector electric Ciobanu Mihai-Viorel cu toate ca in cadrul "Atelierului electric" nu exista o lista de lucrari ce se pot executa pe baza dispozitiilor verbale. Aceasta contravine prevederilor securitatii si sanatatii in munca. Instruirea este insuficienta in sensul ca la efectuarea unor lucrari care nu se executa in mod curent si care presupun aparitia de noi riscuri nu s-au luat masuri printr-o instruire suplimentara", se arata in raportul ITM BacauPotrivit avocatului care reprezinta familiile victimelor in procesul unde se cer daune de patru milioane de euro muncitorii asasinati nici macar nu au semnat fisa de pontaj pentru ziua respectivaAvocatul spune ca societatea ar putea raspunde penal pentru aceste probleme.Sansele ca instanta sa ia in considerare acordarea de daune morale catre familiile victimelor sunt foarte mari, mai ales ca Politia Romana a recunoscut oficial problemele grave de la actiunea care ar fi trebuit sa duca la salvarea celor doi barbati, cerandu-si chiar scuze pentru modul cum a gestionat interventia.Raportul IGPR facut imediat dupa evenimente nu este deloc magulitor la adresa politistilor.Adjunctul inspectorului general al Politiei Romane, chestor de politie Florentin Bracea, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca s-au descoperit mai multe probleme dupa interventia de la Onesti."Ca o prima concluzie, in cadrul gestionarii sesizarii din data de 1 martie, politistii din Bacau nu au documentat corespunzator autorul cu privire la existenta antecedentelor penale (...) si amenintarile transmise anterior ", a afirmat Bracea."Din verificarile efectuate a reiesit faptul ca modul relationare intre factorii de decizie care au gestionat evenimentul a fost unul defectuos (...) negociatorul nu a fost informat cu privire la dialogul telefonic al autorului cu operatorul de la 11 si nu a cunoscut eventualele revendicari formulate de acesta", a adaugat adjunctul Politiei Romane.Acesta a precizat ca politistii din Bacau aveau toate elementele unei interventii in forta. De asemenea, adjunctul Politiei Romane a precizat ca nu au fost respectate nici procedurile legale de anuntare a unui astfel de eveniment Silviu Istoan, de 36 de ani si Dan Pataru, 52 de ani care renovau un apartament in Onesti au fost ucisi in 1 martie de catre fostul proprietar, in varsta de 68 de ani, suparat ca fusese evacuat. Crimele au avut loc dupa ce agresorul i-a sechestrat si legat pe cei doi, in balconul locuintei. Politia a deschis focul pentru a intra in apartament dupa ce negocierile dintre agresor si fortele de ordine au esuat, la capatul a mai bine de sase ore.Agresorul - Gheorghe Morosan - avea asupra sa un cutit cu lama de 27 de centimetri, spray paralizant si 10 coliere autoblocante cu care apoi si-a imobilizat victimele. El a inceput sa loveasca victimele, cu cutitul, dupa ce unul dintre muncitori l-a lovit cu piciorul, conform procurorilor.Tribunalul Bacau a admis in 8 martie cererea procurorilor si a dispus arestarea preventiva a lui Gheorghe Morosan, pentru infractiunea de omor calificat.In prezent, criminalul Gheorghe Morosan se afla in arest, dupa ce a cerut judecatorilor sa fie plasat in arest la domiciliu impreuna cu sotia sa, insa instanta nu a admis solicitarea.Tribunalul Bacau a decis sa prelungeasca cu inca 30 de zile masura arestului preventiv pe numele autorului dublului asasinat, pana pe data de 19 iunie. Morosan este cercetat pentru omor calificat si pentru doua infractiuni de lipsire de libertate in mod ilegal.La randul ei, sotia se afla in arest tot pana pe 19 iunie, dupa ce Tribunaul Bacau decisese pe 19 mai sa o plaseze in arest la domiciliu pe Aurelea Morosan , acuzata de complicitate la lipsire de libertate.Decizia instantei de fond a fost insa contestata imediat de procurori, iar Curtea de Apel din Bacau a anulat joi, 20 mai, decizia de liberare din arest preventiv, astfel ca sotia lui Morosan va ramane in continuare in spatele gratiilor cel putin pana la data de 19 iunie 2021.