VIDEO Marturii in urma crimei din Capitala, unde un elev de liceu a fost injunghiat mortal. Ar fi vorba despre o razbunare

Conflictul a pornit de la o cearta in incinta salii de sport pe care o frecventau, surprinsa pe camerele de supraveghere. Apropiatii sustin ca cei doi au mai avut un conflict similar in urma cu trei zile si sustin ca ar putea fi vorba de o razbunare, potrivit Digi24.ro Cearta a izbucnit la sala de sport, aflata la 20 de metri de locul crimei. Martorii au sunat la 112, iar la fata locului au ajuns politistii, medicii si jandarmii.Victima abia implinise 19 ani si locuia cu un unchi, parintii fiind plecati la munca in strainatate."A fost ceva acum trei zile, totul a inceput de baiatul ala. Randu doar s-a aparat cand a venit baiatul ala, a dat un pumn doi, cred ca l-a tinut minte si asta a fost un fel de razbunare", a declarat un martor pentru Digi 24."Era cuminte, se ducea la sala, era sportiv. Cine il cunoaste de aici din cartier stie ca era baiat bun, respectuos, nu cauta niciodata scandal , radeam...era un om bun", spune un alt apropiat.