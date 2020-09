Tragedie in Jimbolia: Un barbat si-a ucis sotia cu un topor, apoi s-a spanzurat de un copac

Politistii au intrat in alerta, aproape de miezul noptii, cand un apel la 112 a anuntat ca o femeie a fost atacata, potrivit Press Alert Victima, in varsta de 42 de ani, a fost lovita in cap cu toporul de sotul acesteia, decedand in urma loviturilor primite.Agresorul, in varsta de 47 de ani, a fost gasit spanzurat de un copac in spatele unei anexe din curte.Politistii de la Investigatii Criminale si un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis fac cercetari la fata locului.