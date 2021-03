Crima odioasa intr-o comuna din Cluj. Un barbat si-a macelarit mama cu toporul

CITESTE SI:

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj, iar procurorii sustin ca a fost "o crima de o violenta iesita din comun", potrivit Cluj24.ro Din ce am aflat , este ca luni spre seara fiul unei femei din Baciu si-ar fi lovit mama cu toporul in cap. Cei doi se aflau intr-o camera, iar bunica ar fi incercat sa intre dar nu a putut. Este o familie in regula, credincioasa, bunicii sunt in corul bisericii", a declarat viceprimarul Cosmin Maier, potrivit sursei citate.Barbatul are in jur de 30 de ani, iar vecinii sustin ca avea o problema cu consumul de droguri