Crima odioasa la Londra. Un roman e acuzat ca si-a ucis partenera cu o foarfeca chiar in zi de Paste

Incidentul a avut loc in duminica Pastelui catolic, la Plumsted, la periferia Londrei. Victima, Constanta Bunea, o romanca de 50 de ani, a fost gasita fara suflare in baia apartamentului sau din Plumstead, la periferia Londrei, noteaza News Shopper. Politistii au refacut filmul crimei si spun ca dovezile il incrimineaza pe partenerul ei, Vasile Bratu, si el roman. Mai tanar cu 11 ani decat Constanta, Vasile Bratu locuia la concubina sa, insa se pare ca relatia lor nu era dintre cele mai bune. Anchetatorii cred ca intre cei doi ar fi aparut mai multe discutii in contradictoriu, iar totul ar fi degenerat din ziua de Paste, cand barbatul ar fi amenintat-o. De la o amenintare si pana la crima nu ar fi fost decat un singur pas.Desi nu este inca foarte clar cum s-au petrecut lucrurile, se pare ca Bratu s-ar fi infuriat pe partenera sa dupa ce aceasta i-a facut mai multe reprosuri. La un moment dat, barbatul si-ar fi pierdut stapanirea de sine si ar fi lovit-o, iar femeia l-ar fi poftit sa iasa din casa. Insa nu doar ca nu a ascultat-o, ci a si pus mana pe o foarfeca si ar fi intrat in baie dupa ea, atacand-o cu salbaticie. Femeia a fost injunghiata cu foarfeca in spate, ceea ce arata fie ca a fost atacata prin surprindere, fie ca a incercat sa fuga, insa nu a avut nicio sansa in fata agresorului.Duminica, 4 aprilie, in jurul orei 2.20, serviciile de urgenta au fost chemate la domiciliul celor doi. Insa in ciuda eforturilor depuse de paramedici, femeia a decedat. La fata locului au ajuns si politistii, iar principalul suspect , Vasile Bratu, a fost retinut si dus la o sectie de Politie.In mod oficial, Vasile Bratu a fost acuzat de crima , doua zile mai tarziu si a fost arestat la Curtea Magistratilor din Bexley, miercuri, 7 aprilie. Ulterior, vineri, 9 aprilie, el a aparut in fata instantei la Old Bailey.Potrivit jurnalistilor britanici, romanul a respins toate acuzatiile care i-au fost aduse si a plans pe toata durata audierilor. Barbatul sustine ca este nevinovat si ca sufera pentru moartea partenerei sale in timp ce anchetatorii se afla pe o pista gresita, iar adevaratul vinovat ar fi liber.Nu a reusit insa sa fie prea convingator, dovada ca judecatorul Anne Molyneux a stabilit pentru data de 25 iunie o noua sedinta de recunoastere a vinovatiei. Totodata, magistratul a decis ca arestul barbatului sa fie prelungit pana atunci.