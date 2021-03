Surse: Un prim raspuns la marea dilema din cazul crimelor de la Onesti. Cum a reusit atacatorul sa ii lege de unul singur pe ostatici

Potrivit sursei citate, este foarte posibil ca spray-urile sa fi fost folosite impotriva muncitorilor, insa doar analize complexe pot confirma aceasta varianta. Cert este doar ca una dintre victime a fost atinsa de bilele de cauciuc trase de politisti cat inca era in viata.Potrivit Stirile Pro Tv, procurorii au cerut analize toxicologice si histo-patologice ca sa lamureasca ipoteza. Nu se asteapta insa sa primeasca prea curand rezultatul.Cristinel Ciocanta, seful sectiei penale de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a declarat pentru sursa amintita ca "durata (n.r. de realizare a expertizei) este una relativa, in functie si de numarul de examene, analize care se fac in cadrul acestei expertize". "Depinde si cate probe vor fi trimise la analize deci, cel putin 2-3 luni", a declarat Ciocanta.Analizele suplimentare au fost cerute de procurori dupa ce in raportul intocmit initial de legistii din Bacau nu se facea referire la ranile provocate victimelor de gloantele trase de politie . Ministerul de Interne - Lucian Bode - a confirmat ca trupul barbatului de 36 de ani a fost atins de proiectile. Barbatul era in viata in acel moment, desi Morosan ii provocase si lui rani severe.