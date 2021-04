Dubla crima de la Onesti: Cei doi muncitori lucrau ilegal in afara combinatului. Societatea ar putea plati daune

Astfel, la o luna de la crima , printre angajati a inceput sa circule un document care vine cu prevederi pentru astfel de situatii."Un document emis la 01.04.2021 de catre Chimcomplex, societatea unde erau angajati cei doi muncitori omorati la Onesti, arata faptul ca nu existau proceduri si norme de detasare a lucratorilor in afara combinatului. Mai mult de atat, contractele de munca ale celor 2 aratau foarte clar ca actvitatea lor se va desfasura in combinat si atat.In urma acestor documente obtinute de catre noi, care nu fac nimic altceva decat sa confirme faptul ca muncitorii se aflau in acel apartament insa fara o baza legala, se analizeaza oportunitatea chemarii in judecata civila a Chimcomplex in vederea obtinerii de daune pentru familiile celor omorati in apartamentul lui Morosan", a transmis avocatul Cuculis, care se ocupa de caz.Potrivit documentului, angajatii s-ar putea deplasa pentru lucruri in afara complexului pe baza unui bilet de voie semnat de seful ierarhic, care sa mentioneze data de plecare si de intoarcere. Totusi, avocatul a declarat, pentru Ziare.com, ca in dosarul penal deschis nu exista niciun fel de astfel de inscris si ca din contractul de munca al barbatilor reiese ca ar fi trebuit sa isi desfasoare activitatea doar in sediul firmei."Din contractul lor de munca reiese clar ca ei isi desfasurau activitatea doar in sediul complexului si acum, aparand si documentul acesta intern emis de catre Chimcomplex, e clar ca ei acum incearca sa acopere niste procedure inexistente la momentul respectiv in combinate", a declarat avocatul Cuculis.In plus, fratele unuia dintre cei doi electricieni luati ostateci si omorati vrea despagubiri de la Politia Romana pentru ce i s-a intamplat lui Silviu Istoan, in varsta de 38 de ani, in ziua de 1 martie, fiind vorba despre doua milioane de euro."Suma am apreciat-o judecand efectele dezastruoase pe care le-a provocat moartea brutala a lui Silviu. Din cele doua milioane de euro, suma de un milion de euro ii va reveni lui Paul, 500.000 de euro sotiei lui Paul si cate 250.000 de euro celor doi copii ai fratelui victimei. Este cea mai mare suma ceruta ca despagubiri vreodata si avem toate atuurile sa o obtinem", a declarat avocatul Adrian Cuculis anterior.Citeste si: Dubla crima de la Onesti. Politia ar putea plati doua milioane de euro pentru interventia ratata