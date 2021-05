Caz infiorator in Spania: Un roman si-a decapitat prietenul si l-a aruncat intr-o livada de maslini

Cei doi se aflau in masina si se indreptau spre Miguelttera, orasul din care provenea spaniolul, insa pe drum au inceput sa se contrazica, dupa o discutie banala. Dupa cateva replici, romanul si-a pierdut cumpatul si s-a napustit asupra prietenului sau. L-a lovit in nestire cu pumnii, in fata, in tampla si in gat, pana cand ibericul si-a pierdut cunostinta, scrie La Tribuna de Ciudad Real Apoi, dupa cativa kilometri, a luat un topor si i-a taiat gatul, dupa care s-a debarasat de trupul neinsulfetit si l-a aruncat intr-o livada. Inainte de a-l arunca, l-a lovit cu sete, pana cand practic l-a decapitat. Sangele prietenului sau l-a manjit pe tricou si pe fata, dar nu mai conta . A condus asa cativa kilometri pana la destinatie, apoi a facut o baie.Intr-un final, a sunat l-a Politie si s-a autodenuntat. Daca intr-o prima faza a refuzat sa le dea detalii anchetatorilor, ulterior el a acceptat sa vorbeasca despre cele intamplate. Insa nu numai ca si-a recunoscut fapta, dar nu a manifestat niciun regret , a scris presa spaniola.Potrivit El Espanol , exista doua ipoteze cu privire la motivele pentru care cei doi au ajuns sa se certe, iar de aici a rezultat si crima . O varianta ar fi ca cei doi ar fi de fapt iubiti, iar o a doua ipoteza vehiculata de reporterii publicatiei spaniole este ca ei s-ar fi certat din cauza banilor.Cazul se judeca la o instanta din Ciudad Real, iar avocatii sai incearca acum sa demonstreze ca romanul sufera de probleme psihice pentru a-l scapa de inchisoare. "Nu stia ce face, a avut un atac de panica pentru ca a fost atacat si s-a aparat cu ce a gasit", au spus avocatii sai. Romanul a sustinut aceasta varianta, dupa ce initial nu lasase sa se intrevada ca ar regreta gestul comis. "Imi pare foarte rau, am facut ceva oribil, mi-am ucis prietenul. M-am pierdut cand m-a lovit si m-am aparat si eu cu ce am avut. Imi pare rau ca l-am omorat", a spus romanul.De cealalta parte, procurorul a solicitat 25 de ani de inchisoare in cazul ucigasului. "Nu are nicio scuza, a ucis un om. Nu a fost destul ca l-a lovit si l-a lasat inconstient, l-a si decapitat. E crima cu premeditare", e varianta acuzarii.