Crima sangeroasa in Ilfov. Un barbat si-a injunghiat fosta sotie si pe fosta soacra, apoi s-a sinucis

Politia Judeteana Ilfov a anuntat ca, in jurul orei 17:23, a fost sesizata de o femeie despre faptul ca, in satul Gradistea, un barbat a mers la locuinta fostei sotii si a injunghiat-o pe ea si pe mama acesteia.Conducerea IPJ Ilfov si politistii orasului Otopeni au ajuns la locul indicat, in locuinta fiind gasite cele doua victime . Fosta sotie a barbatului era in viata, dar cu "semne de agresiune fizica", iar mama acesteia era decedata."In jurul orelor 17:23 Inspectoratul de Politie a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca in satul Gradistea, intr-o locuinta s-a prezentat fostul sot care si-a injunghiat fosta sotie si pe mama acesteia. Cu ocazia primelor verificari, in locuinta au fost gasite cele 2 victime, dintre care fosta sotie, in viata, dar prezentand semne de agresiune fizica, precum si mama acesteia, insa decedata", se arata in comunicatul politie Intr-una din camerele locuintei, a fost gasit si barbatul, banuit de comiterea faptei, acesta fiind decedat.De asemenea, acolo a ajuns un echipaj medical, care acorda ingrijiri de specialitate.Politistii au stabilit identitatea celor trei persoane si se fac cercetari pentru stabilirea situatiei si luarea masurilor legale care se impun.