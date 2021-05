Cele mai revoltatoare crime ale anului 2021. Cum a influentat pandemia numarul cazurilor de violenta domestica

Cele mai revoltatoare crime ale anului 2021

Crima de la Onesti

Crima de Ziua Indragostitilor

Barbatul din Arad care si-a ucis sotia cu barda

Barbatul din Cluj care si-a macelarit mama cu toporul

Barbatul din Medias care si-a ucis sotia cu ranga

Barbatul din Bucuresti care si-a ucis sotia si apoi a fugit

Impactul pandemiei de COVID-19

Rata criminalitatii a scazut in perioada in care Romania a fost in carantina, dar violenta domestica a fost o exceptie, potrivit statisticilor Politiei Romane. Mai exact, au fost inregistrate cu 2,3% mai multe sesizari din partea femeilor care au reclamat ca au fost agresate de partenerii de viata, sau ca acestia ii agreseaza pe copii.Mai mult, in primele cinci luni ale anului 2020 au fost sesizate 5.157 de cazuri de violenta domestica in Romania si aproximativ 600 de femei si copii au ramas cu Sechele fizice si psihice, potrivit datelor puse la dispozitie de Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale. Situatia a continuat sa se inrautateasca. Dupa primele sapte luni ale anului 2020, Politia Romana a transmis ca au fost identificati 4.882 de barbati si 147 de femei care s-au comportant violent in familie. Numarul victimelor, in perioada mentionata, a fost de aproape 5500 de persoane si au fost emise peste 4.800 de ordine de protectie provizorii.Pe fondul masurilor sanitare luate in Romania, conform Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati au fost inregistrate cu 2,3% mai multe sesizari din partea femeilor agresate de partenerii de viata.Cu toate ca nu este vorba despre o crima generata de violenta domestica, crima de la Onesti a socat intreaga tara, iar interventia autoritatilor a fost aspru criticata de opinia publica.Gheorghe Morosan a luat ostatici si a omorat doi muncitori care mersesera sa faca lucrari intr-un apartament pe care criminalul l-a pierdut in urma cu 10 ani. Politia a purtat negocieri cu Gheorghe Morosan, dar fara folos. Au intervenit prea tarziu, astfel ca una dintre victime a murit pe loc, iar alta la spitalul din Onesti.Politistii au tras mai multe focuri de arma , astfel ca agresorul a ajuns la spital cu multiple plagi impuscate in maini, picioare si abdomen.Citeste si: Concluziile anchetei in cazul crimelor de la Onesti: Criminalul avea mai multe dosare penale pentru fapte cu violenta. Negociatoul nu a fost informat ca agresorul a sunat la 112 Un barbat din Sibiu si-a omorat concubine cu 20 de lovituri de cutit dupa ce intre cei doi a izbucnit o cearta din cauza geloziei chiar de Ziua Indragostitilor.Barbatul a declarat ca in timpul scandalului femeia l-a lovit cu un ibric in cap, apoi ar fi venit spre el cu un cutit, iar el l-a intors spre ea si a injunghiat-o de mai multe ori."Inculpatul banuia ca victima il insala cu un alt barbat , motiv pentru care a confruntat-o cu privire la acest aspect, reprosandu-i si faptul ca sta cu el doar pentru bani, ca isi cumpara haine folosind cardul sau. Discutia intre cei doi a degenerat in imbranceli reciproce, L.D. E. zgariindu-l pe D. C. V. in zona fetei si lovindu-l cu un ibric in cap.Potrivit declaratiei inculpatului, la un moment dat victima ar fi venit spre el cu un cutit, moment in care acesta i l-ar fi intors inspre gat. Acesta a lovit-o la nivelul fetei si membrelor, iar apoi a injunghiat-o de mai multe ori la nivelul gatului si toracelui cu un cutit de bucatarie. Ulterior, autorul s-a deplasat la domiciliul fratelui sau din municipiul Deva, iar apoi s-a autodenuntat la Politia Municipiului Deva", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.Un barbat de 58 de ani din Arad si-a ucis sotia cu barda in luna martie, pe fondul unor neintelegeri mai vechi. Dupa ce si-a dat seama ca femeia a murit si a realizat gravitatea faptei, a sunat la 112 sa se auto-denunte.Un barbat din comuna Baciu, din Cluj, si-a omorat mama cu toporul in luna martie, iar procurorii au descris crima ca fiind "de o violenta iesita din comun"."Din ce am aflat, este ca luni spre seara fiul unei femei din Baciu si-ar fi lovit mama cu toporul in cap. Cei doi se aflau intr-o camera, iar bunica ar fi incercat sa intre dar nu a putut. Este o familie in regula, credincioasa, bunicii sunt in corul bisericii", a declarat viceprimarul Cosmin Maier.Barbatul are in jur de 30 de ani, iar vecinii sustin ca avea o problema cu consumul de droguri Un batran de 88 de ani din Medias, judetul Sibiu, si-a omorat sotia in varsta de 91 de ani cu ranga in 9 februarie. Barbatul s-a trezit in jurul orei trei dimineata sa o ajute pe femeie sa isi schimbe hainele, aceasta transpirand excesiv din cauza unei afectiuni medicale.La un moment dat, potrivit procurorilor, intre cei doi soti a izbucnit un conflict in cadrul caruia, batranul a lovit-o pe sotia sa cu o ranga de mai multe ori in cap, dupa care a luat un cutit de bucatarie cu care i-a sectionat vena jugulara, victima decedand ca urmare a insuficientei cardio-respiratorii si circulatorii acute.Femeia a fost gasita de unul dintre copii, care a mers la ei in vizita . Acesta a alertat autoritatile. Informatiile ulterioare au aratat ca barbatul de 88 de ani si-ar fi omorat sotia din cauza banilor. Cei doi au trei copii, dintre care doar doi impreuna, si se gandeau cum sa imparta averea. Nu s-au inteles, astfel ca omul si-a injunghiat sotia.Un barbat din cartierul Ferentari, din Bucuresti, si-a ucis sotia in 3 mai, iar apoi a fugit. Un vecin a sunat la 112 pentru a anunta crima. Politistii l-au gasit cateva ore mai tarziu, cu urme de sange pe mana si un cutit asupra sa."In aceasta dupa amiaza in cartierul Ferentari, un barbat si-a omorat sotia intr-un impuls de nervozitate si cel mai probabil fiind sub efectul consumului de alcool . Fapta a fost sesizata la 112 de catre un vecin caruia i s-a laudat barbatul ca si-a ucis sotia", au explicat reprezentantii Sindicatului Europol, intr-o postare pe Facebook "La cateva ore de la comiterea faptei, o patrula de ordine publica de pe raza Sectiei 19, a observat un barbat singur pe o strada, care avea urme de sange la mana. Politistii l-au interceptat, l-au imobilizat, l-au deposedat de un cutit pe care il avea asupra sa, cu care cel mai probabil a si savarsit fapta si l-au condus la unitatea de politie in vederea predarii acestuia catre Serviciul Omorului din cadrul Politiei Capitalei", a adaugat sursa citata.Psihiatrul Alexandru Paziuc a explicat pentru Ziare.com modul in care pandemia de COVID-19 a amplificat stresul si anxietatea oamenilor, care s-au vazut pusi in situatia de a nu se mai putea deplasa liberi, de a socializa, de a se intalni, activitati care ii ajutau sa se descarce de tensiunile acumulate."Pandemia a crescut starea de stres a individului. Nu se mai ducea la serviciu, nu se mai intalnea cu prietenii, iar prin aceste activitati oamenii se descarcau. Stand acasa, in pandemie, izolati, lucrurile au luat o intorsatura deloc neasteptata.O persoana care nu are libertatea de a iesi, de a vorbi, de a se intalni cu altii, va simti anxietate si stres si astfel agresivitatea poate sa creasca. Aceste stari scurtcircuiteaza capacitatea individului de a avea o logica si un rationament in ceea ce face", a explicat psihiatrul Alexandru Paziuc.Medicul explica si ca problemele nu au aparut o data cu pandemia, ci ca este vorba despre nereguli care deja existau, dar care au fost accentuate din aceasta cauza, stimuland instincte primitive.Totusi, mai spune medicul, este o reactive, omul nu realizeaza pe moment si ulterior ii pare rau de ceea ce a facut."Este o reactie, in acele momente nu mai ai rationament, cand simti frica. In situatia pandemiei vorbim de o frica cronica. Nu este ca atunci cand vezi ursul in padure si reactionezi, ori fugi ori ramai blocat.Aceste comportamente in care omul devine agresiv pot sa fie declansate de mai multi factori, cum ar fi consumul de alcool, traumatisme craniocerebrale mai vechi, o copilarie abuziva. Omul considera partenerul ca fiind principalul lui dusman si, din pacate, in cazuri rare, genereaza astfel de situatii", concluzioneaza medicul psihiatru.