Criminalul din curtea bisericii anuntase la TV ca isi va ucide familia, dar nu a fost luat in seama VIDEO

In ianuarie 2021, barbatul fusese impreuna cu viitoarea lui victima in studioul emisiunii "Acces direct" unde s-a consumat o confruntare intre ei si o tentativa de impacare, scrie Adevarul. Barbatul isi acuza sotia de infidelitate si a amenintat-o direct ca o va ucide daca il paraseste. Totodata, el a precizat ca nu glumeste si ca e hotarat sa se razbune daca se va simti inselat si a dezvaluit ca l-ar ucide si pe adolescent Psihologul Dan Mihaileanu a urmarit imaginile respective si spune ca barbatul dadea semne grave de instabilitate emotionala. Mai mult, in opinia lui Mihaileanu, intr-un stat cu o justitie corecta, individul ar fi fost convocat la audieri dupa emisiune."Acel om ar fi trebuit sa primeasca tratament de specialitate, chiar sa fie internat undeva o vreme. Dadea semne evidente de depresie, dar si se incadra in tiparul clasic al celor predispusi la violenta , chiar la violenta extrema. Faptul ca autoritatile au fost imobile, nepasatoare, a dus la o dubla crima , o spun fara echivoc", a spus psihologul, conform sursei citate.