Cristi Puiu nu mai face parte din juriul Festivalului de la Venetia. Locul cineastului roman, luat de Matt Dillon

Dillon va face astfel parte din juriul prezidat de actrita Cate Blanchett, iar motivele pentru care Puiu a renuntat sunt neclare, scrie Variety.Este posibil ca scandalul in care a fost implicat in urma afirmatiilor facute la TIFF 2020 sa stea la baza deciziei.Un purtator de cuvant al festivalului a spus ca Puiu nu poate participa din motive pe care nu are voie sa le dezvaluie.Matt Dillon - recunoscut drept unul dintre cei mai versatili actori ai generatiei lui - nu va avea probleme sa ajunga la evenimentul din Venetia, pentru ca se afla deja in Italia.Juriul competitiei internationale va fi format din Cate Blanchett, regizoarele si scenaristele Veronika Franz (Austria) si Joanna Hogg (Marea Britanie), scriitorul Nicola Lagioia (Italia), cineastul Christian Petzold (Germania), actrita Ludivine Sagnier (Franta) si actorul Matt Dillon.Juriul va acorda trofeele Leul de Aur, Leul de Argint - Marele premiu al juriului, Leul de argint - regie, Coppa Volpi pentru cel mai bun actor, Coppa Volpi pentru cea mai buna actrita, trofeul pentru scenariu, un premiu special si premiul "Marcello Mastroianni" pentru tineri actori.Cea de-a 77-a editie a Festivalului de Film de la Venetia este programata sa debuteze pe 2 septembrie, cu proiectia filmului "Lacci", regizat de Daniele Luchetti.