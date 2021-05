Medic din Arad mort la doar 48 de ani. "Am sperat, ne-am rugat pentru insanatosirea lui"

Doctorul suferise un accident la schi la inceputul lunii aprilie 2021, fiind de atunci internat in spital, la Timisoara.Conducerea Spitalului Orasenesc Ineu a transmis vestea decesului duminica dimineata, 2 mai, alaturi de un mesaj emotionant pentru Cristian Donta, care era medic primar si seful Compartimentului Chirurgie Generala al Spitalului din Ineu, potrivit Aradon.ro "Este dureros sa pierzi o fiinta draga. Am sperat, ne-am rugat pentru insanatosirea lui, dar moartea a fost mai puternica si ni l-a smuls dintre noi. Nimeni nu este intrebat cand doreste sa plece din acesta lume. A plecat prea devreme, lasand in urma numai tristete si durere. Il vom pastra in inimile noastre tot restul vietii. Cristian a fost un om, coleg si prieten minunat! Fie ca Bunul Dumnezeu sa-i odihneasca sufletul in pace. Rugaciunile noastre se indreapta in cel mai dureros moment catre Dumnezeu, pentru familia indurerata. Doamne, odihneste-l in pace!", a transmis conducerea spitalului pe Facebook