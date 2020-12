Cristian Pirvulescu: Tensiunile au fost depasite, intelegerea de coalitie era schitata de acum o saptamana

Rezultatul negocierilor intre PNL, USR PLUS si UDMR arata ca tensiunile dintre parti au fost depasite iar in prezent exista o intelegere de coalitie care fusese schitata in urma cu o saptamana, a declarat, pentru AGERPRES, analistul politic Cristian Pirvulescu.El a apreciat ca la momentul ultimei runde de negocieri "nervozitatea fusese consumata, pozitiile fusesera stabilite" si "fiecare dintre parti si-a atins in final obiectivele".Pirvulescu spune ca una din temele-cheie ale negocierilor a fost structura noului Legislativ."Timpul era in defavoarea participantilor, erau obligati sa gaseasca o solutie pentru Parlament, iar solutia pentru Parlament era esentiala pentru formarea Guvernului. Practic tensiunile au fost depasite, exista o intelegere de coalitie care era schitata inca de acum o saptamana si in cateva zile Guvernul va putea primi si votul de investitura, inainte sau dupa Craciun - acum depinde de capacitatea celor care formeaza majoritatea de a organiza lucrurile in Parlament", a adaugat el.Analistul politic afirma ca majoritatea formata dupa aceste negocieri "este o majoritate pentru patru ani, pentru ca nu exista alternativa la ea"."Nu sunt sigur daca acest Guvern va exista patru ani, va depinde de foarte multe variabile, in primul rand de situatia interna din fiecare partid, apoi de situatia interna si internationala a Romaniei - recuperarea din criza, succesul sau insuccesul vaccinarii, toate lucrurile acesta vor avea implicatii asupra guvernarii. S-ar putea ca formula de guvernare sa se schimbe, dar majoritatea sa reziste", spune el.In ceea ce priveste impartirea ministerelor intre cele trei formatiuni, Pirvulescu apreciaza ca "PNL a pastrat ministerele regaliene". "Este adevarat ca in cateva dintre ele vor fi probabil ministrii care lucreaza bine cu presedintele Iohannis, cei care au fost deja, ma refer la Aparare si Externe. Ministerele importante raman la PNL", a aratat el.Totodata, analistul politic apreciaza ca USR PLUS "risca pe cateva ministere-cheie si au un minister esential in privinta relansarii economice, care este ministerul Fondurilor Europene".Printre domeniile ce vor fi conduse de membri USR PLUS mai sunt Justitia si Sanatatea."USR si-a facut o prioritate din Justitie, in fond in perioada 2017-2018 a fost foarte activ in aceasta directie si a insistat asupra acestui minister, pe care il considera un minister-cheie si va propune o serie de reforme importante, probabil ca imediat cand va incepe sa lucreze, iar Sanatatea este un minister vital, un minister riscant, dar un minister vital, pe care tot Vlad Voiculescu va reveni dupa patru ani", considera Cristian Pirvulescu.Presedintele PNL, Ludovic Orban , a anuntat vineri ca PNL, USR PLUS si UDMR au convenit asupra structurii Guvernului si a functiilor de conducere din Parlament. Florin Citu este propunerea de premier din partea coalitiei iar viitorul Guvern va avea doi vicepremieri si 18 ministere, din care 9 vor fi conduse de reprezentanti ai PNL, 6 de reprezentanti ai USR PLUS si 3 de reprezentanti ai UDMR. In ceea ce priveste cele doua pozitii de presedinte de la Parlament, presedintele Senatului va apartine unui candidat din partea USR PLUS, presedintele Camerei Deputatilor unui candidat din partea PNL.CITESTE SI