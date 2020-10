Cristian Sofron (Teatrul Odeon): "Inchiderea salilor de spectacole este un cosmar"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"E un cosmar, asa cum este un cosmar ce se intampla cu noi toti, iar ce se intampla cu teatrele parca este si mai si. Este halucinant sa inchizi de pe o zi pe alta teatrele, este imposibil sa deschizi de pe o zi pe alta teatrele. Aproape ca sunt fara cuvinte, sunt lucruri aproape de neinteles", a declarat Cristian Sofron.El a subliniat ca inca nu se stie nimic despre ce se va intampla cu teatrele de acum incolo, considerand ca anuntul facut marti de prefectul Capitalei este ambiguu."Nimeni nu stie nimic. De fapt, nimeni nu isi asuma o responsabilitate sa spuna clar: asa sau asa. De exemplu, in ce am citit si noi in comunicatul de aseara, este destul de ambiguu daca se opreste activitatea cu publicul, se opreste toata activitatea, se opresc si repetitiile... Ne lasa pe noi sa interpretam lucrurile astea, ceea ce nu este corect, nu e corect si nu e normal, dupa parerea mea. Nu se stie nimic sigur la ora asta, urmeaza sa ne intalnim si noi sa vedem ce o sa facem: oprim si repetitiile, oprim numai spectacolele, ce se intampla cu ceilalti salariati din teatre, nimeni de fapt nu spune nimic. Da cu barda si gata!", a spus managerul.Sofron a precizat ca in prezent, dupa redeschiderea salilor de spectacol din septembrie, teatrele au vandut bilete pentru urmatoarele spectacole iar acum se vad nevoiti sa le explice spectatorilor de ce trebuie sa li se returneze banii."Avem spectacole deja vandute. Iara ne punem obrazul in fata spectatorilor nostri, pe care incercam cu greu sa-i readucem in sali, sa le explicam ca trebuie sa le dam banii inapoi si ca vor veni la teatru cand o sa se poata. Repet, inteleg perfect si situatia generala, este de inteles, trebuie facute niste lucruri, dar nu asa, nu atat de cu barda, sa explici fara sa intelegi exact cine, cum, de ce ala si celalalt, si asa mai departe", a mai spus Cristian Sofron.Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anuntat marti ca in cadrul sedintei Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta s-a decis ca, incepand de miercuri, restaurantele vor putea servi produse in interiorul cladirilor doar pentru persoanele care beneficiaza si de cazare in hotelurile sau pensiunile aferente. De asemenea, va fi interzisa activitatea salilor de spectacole si concerte, inclusiv a teatrelor si cinematografelor.