Cristina Tunegaru, profesor: Cum se ajunge de la nota 6 la 10. "Daca a doua mana nici nu s-a uitat pe lucrare, nota 6 devine nota finala"

Aceasta sustine ca, teoretic, fiecare profesor trebuie sa corecteze si mana a doua de lucrari, dupa ce echipa, formata din doi profesori, face schimb de examene. Cu toate acestea, declara Cristina Tunegaru, nu intotdeauna citeste lucrarea si al doilea profesor."Daca prima mana a dat nota 6 pe o lucrare de 10 si a doua mana nici nu s-a uitat pe lucrare, nota 6 devine nota finala. Desi profesorii corectori semneaza fiecare lucrare, ei nu poarta niciun fel de responsabilitate, in afara de aceea morala care poate trece in plan secund, cand tot ce iti doresti e sa scapi mai repede", a scris Cristina Tunegaru pe pagina sa de Facebook.Postarea integrala:"Va intrebati cum e posibil ca dupa contestatie sa ajungi de la nota 6 la 10?Iata cum se desfasoara o zi de corectare la examenele nationale:La 7:30 profesorii se prezinta la centrul de corectare. Dupa multa munca administrativa, primesc lucrarile spre pranz. Se corecteaza in perechi, fiecare profesor stie cine este jumatatea lui. Atmosfera e de graba, agitatie, presiune. Dupa ce se corecteaza prima mana, fiecare pereche face schimb de lucrari. Teoretic, fiecare profesor trebuie sa corecteze si mana a doua. Uneori, mana a doua se concretizeaza in copierea borderoului de la coleg. Adica profesorul care ar trebui sa dea a doua nota abia daca se mai uita pe lucrare si are incredere totala in colegul sau.Dupa ce ambele corecturi sunt realizate, se merge la inspector pentru predarea lucrarilor. Tot atunci are loc si confruntarea. In cazul in care cei doi au corectat individual, fara sa copieze borderouri, si apar diferente mari, mai mari de un punct, inspectorul le cere sa se hotarasca, sa decida nota. Atunci, inspectorul se retrage cu privirea si cei doi profesori modifica borderourile (scrise strategic in creion), astfel incat diferenta de punctaj intre cele doua corecturi sa fie acceptabila. Fara sa se mai uite pe lucrare, fara sa discute aplicat, stabilirea notelor finale se face la masa cu inspectorul, in cateva secunde, cu radiera si creionul, direct pe borderou.Imaginati-va: daca prima mana a dat nota 6 pe o lucrare de 10 si a doua mana nici nu s-a uitat pe lucrare, nota 6 devine nota finala. Desi profesorii corectori semneaza fiecare lucrare, ei nu poarta niciun fel de responsabilitate, in afara de aceea morala care poate trece in plan secund, cand tot ce iti doresti e sa scapi mai repede.Corectarea se petrece intr-o atmosfera extrem de agitata, oamenii stau de-a valma la cozi sa primeasca lucrarile, sa faca schimb, sa le predea. In aceasta zi lunga de corectare, profesorii nu au voie sa iasa din centru, nici nu primesc apa sau altceva. Totul se face pe repede-inainte.Nu profesorii sunt de vina, ci intregul sistem de corectare. Trebuie sa regandim tot procesul, sa ne asiguram ca lucrarile sunt evaluare corect si ca nu distrugem vieti printr-o corectare de mantuiala".