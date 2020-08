Criza sanitara de proportii la Iasi: paturi lipsa, personal medical in ATI insuficient, lipsa de epidemiologi la DSP si epuizazarea stocului de Remdesivir

Spitalul CFR din Iasi, unitate suport pentru cazurile de Covid, functioneaza la capacitate maxima, dar nu se pot organiza compartimente de ATI pentru cei aflati in stare grava. Spitalul are si pacienti non-COVID care se interneaza pe timp de zi, pentru a evita contaminarea, scrie Ziarul de Iasi Managerul spitalului, Mihai Glod, a atras atentia asupra eforturile pe care le fac medicii pentru a tine pandemia sub control."Este destul de greu pentru cadrele medicale, dat fiind canicula . Chiar sunt compatimiti si de pacienti. Va dati seama cum este sa lucrezi echipat in costumul de protectie la peste 26 de grade. Am incercat si am redus programul de la sase ore la patru ore. In prezent, functionam cu doar doi medici de ATI. Am fost trei, dar unuia i-a expirat contractul de colaborare", a adaugat Mihai Glod.Cu acelasi deficit de personal se confrunta si DDSP, mai ales la Compartimentul Epidemiologic."Avand in vedere contextul epidemiologic, de la declansarea pandemiei COVID-19 si pana in prezent, angajatii Directiei de Sanatate Publica Iasi au facut eforturi uriase pentru a gestiona focarele sau anchetele epidemiologice desfasurate in aceste luni. Avand in vedere deficitul de personal cu care institutia s-a confruntat, Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile, Compartimentul pentru Situatii de Urgenta, Laboratorul de Diagnostic si Investigare, dar si celelalte departamente, aflate sub indrumarea conducerii DSP Iasi, au lucrat cate 12-14 ore pe zi", a declarat Marius Voicescu, purtatorul de cuvant al DSP Iasi, pentru sursa citata.La Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" au aparut probleme in ceea ce priveste tratamentul bolnavilor COVID-19 internati la Compartimentul de Terapie Intensiva.Remdesivirul, antiviralul administrat acestor pacienti, a fost epuizat si la Iasi, asa cum de altfel s-a intamplat in majoritatea spitalelor Covid din tara. Cu toate acestea, medicii infectionisti au afirmat ca au reusit sa trateze si sa salveze cazurile grave si fara acest medicament.