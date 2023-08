Crucea Rosie aniverseaza 134 de ani de actiune umanitara

Crucea Rosie marcheaza, duminica, 134 de ani de la infiintare, ducand mai departe mesajul si valorile sale.

"Noi suntem responsabili sa transmitem mai departe aceasta mostenire de valoare pe care nobilii nostri predecesori ne-au incredintat-o! Astazi, noi scriem istoria!", a declarat presedinta Crucii Rosii Romane, Mihaela Geoana, cu acest prilej.

Pe 4 iulie 1876, Nicolae Cretzulescu, George Gr. Cantacuzino, C.A. Rosetti, Ion Ghica, Dimitrie Sturza, Gr.G. Cantacuzino si Carol Davila au inscris Romania pe harta mondiala a Crucii Rosii, deschizand prima "sucursala" in incinta Spitalului Coltea din Bucuresti.

"Crucea Rosie a fost martor activ si partener de incredere in razboaiele de independenta, in razboaiele mondiale, atunci cand natura a fost nemiloasa cu noi, atunci cand am fost loviti de epidemii sau dezastre ecologice, in perioadele de nesiguranta si suferinta, ori de cate ori am avut nevoie de speranta si alinare. Personalitati de seama precum regina Maria, regina Elena, George Enescu sau Cella Delavrancea au imbracat uniforma Crucii Rosii de-a lungul timpului", a subliniat Mihaela Geoana.

Presedinta organizatiei a facut referire si la realizarile din anul trecut ale Crucii Rosii Romane.

Astfel, numai anul trecut, peste 150.000 de persoane si 3.600 de familii afectate de inundatii, incendii sau alunecari de teren au beneficiat de ajutor de urgenta, mai bine de 84.000 de batrani, bolnavi, copii institutionalizati si familii nevoiase au beneficiat de alimente, produse de igiena si ingrijire la domiciliu, peste 55.000 de persoane au participat la programe de educatie pentru sanatate, in timp ce alte 5.000 de persoane si 1.500 de elevi au beneficiat de cursuri gratuite de prim ajutor si instruire cu privire la valorile umanitare.

Mihaela Geoana a evidentiat ca nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile fara sustinerea permanenta a voluntarilor, membrilor, donatorilor, partenerilor si i-a invitat sa ramana alaturi pentru ca doar impreuna aceasta misiune uriasa poate fi dusa mai departe