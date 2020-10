CTP, despre o componenta a jocului lui Nadal in finala de la Roland Garros: "Pare o anomalie in ordinea Universului"

"Secolul lui NadalNiciodata n-am inteles cu adevarat cum poate Rafael Nadal sa nu castige un turneu, de vreme ce participa. N-am inteles niciodata cu adevarat cum poate Rafael Nadal sa piarda un meci. Un set. Un ghem. Un punct.Orice punct pierdut de Nadal pare o anomalie in ordinea Universului. Si o durere pentru el.De cate ori il vad jucand pe Rafa, nu pot sa-mi reprim convingerea ca o s-o tina asa un secol...".Finala masculina de tenis French Open 2020 a fost castigata de Rafael Nadal, in fata adversarului Novak Djokovici , cu scorul 6-0, 6-2, 7-5. Rafael Nadal obtine astfel cel de-al 20-lea trofeu de Grand Slam din cariera.