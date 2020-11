CTP, despre tentativele episcopului Tomisului a organiza pelerinajul de Sf. Andrei: "Aidoma boss-ului sau, Daniel, Teodosie maraie in numele Domnului"

"Justitia a respins pretentiile IPS Mache ca toti tomitanii si chiar toata tara sa se adune in pelerinaj la Pestera Sf. Andrei, in vreme ce Constanta e in carantina. Inalt Preamaniatul Mache i-a scris premierului Orban, amenintandu-i pe cei care "nu au frica de Dumnezeu si se inchina unei stiinte absurde, bazata pe necunoscuti specialisti", cu o revolutie ca-n '89. Adica, "Sica, am sa-ti torn o revolutie, da, o revolutie, de sa ma pomenesti". In 1989, IPS Macedon chiar asta facea, turna, intampinandu-i pe securisti cu strigatul: "Fratilor, nu sunt Porcu, sunt Mache al vostru!"."Aidoma boss-ului sau, Daniel, Teodosie maraie in numele Domnului: "Doar o data Fiul lui Dumnezeu s-a lasat batjocorit. Lasati-le oamenilor libertatea de a-L cinsti pe Dumnezeu ca si El sa va mai ingaduie acolo unde credeti ca v-ati invesnicit". Carevasazica, daca nu pelerinaj total, atunci ciuciu guvernare, Orbane, ca Dumnezeu numara voturile. In viziunea lui Mache, Iisus e unul dintre caftangiii de prin filme care mai intai se lasa batuti, pentru efectul dramatic, ca apoi sa ii dea adversarului un cap in gura terminal...", a scris CTP pentru Republica.ro Citeste si: Pelerinajul de Sfantul Andrei, interzis oficial. Judecatorii au respins cererea arhiepiscopului Tomisului