CTP, despre pelerinajul la Sf. Parascheva: "Am o viziune: te duci, te imbolnavesti, ajungi la moaste, le pupi si apoi te vindeci"

"Am aceasta viziune: te duci, te imbolnavesti, ajungi la moaste, pupi moastele si apoi te si vindeci. Caci moastele te vindeca garantat, nu? Iata ca Guvernul a avut curaj, intr-o anumita masura, nu total, s[ intervina. Dar mai bine ar fi interzis de tot acest pelerinaj, dupa parerea mea. Cineva trebuia sa ia o hotarare, sa interzica asta, altfel vedeai, ca in fiecare an, zeci de mii de oameni, inghesuiti unii in altii, sa ajunga la moaste.Ce face acum parintele Patriarhul Daniel, seful Godporatiei, este o incercare strategica de a balansa intre clienti si stat. Daca nu ziceau nimic, cum initial nu spusesera nimic, se supuneau masurilor, atunci erau intr-o buna relatie cu statul, ceea ce BOR a urmarit intotdeauana: sa fie acolo, langa, la dreapta tronului puterii. Pe de alta parte, nezicand nimic, pierd clienti. Ca la orice corporatie. Daca nu mai vin la Sfanta Parascheva. la Sfantul Dimitrie etc. pierd clientii'', a spus gazetarul."Sigur, e libertate, unii oameni isi doresc sa pupe acele moaste. Am avut totusi aceasta imagine cinematografica la un moment dat: cum vine omul, pupa si flit, puf, se da cu dezinfectant pe racla. Dezinfecteaza pana si moastele, ca asa au zis. Sunt si alte categorii de cetateni care nu vor sa meargala moaste, vor sa mearg[ la activitati sportive, vor sa mearga la tenis, handbal, dar nu o pot face. De luni de zile vedem tribune goale. Asta e restrictia care pazeste sanatatea oamenilor. Mai sunt oameni care vor sa mearga la teatru si nu pot, caci iarasi s-au inchis", a adaugat CTP.