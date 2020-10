CTP, despre liderul Bisericii Ortodoxe Romane: "Pentru a prosti oamenii, sarlatanul Daniel n-are nevoie de matematica, nici de logica"

"IPS Daniel, capetenia BOR, arata ca ortodoxia romaneasca a ramas la nivelul de acum cateva mii de ani al cultului egiptean. Ba, de fapt, si mai jos, caci preotii din Teba macar stiau destula astronomie ca sa calculeze timpul eclipselor", a scris CTP intr-un editorial de pe republica.ro "Pentru a prosti oamenii, sarlatanul Daniel n-are nevoie de matematica, nici de logica - o da direct, ca o strigatura pentru vitele ce le pastoreste: ascultati ce va spun, fiindca a interzis pelerinajul la moastele Sf. Dimitrie in octombrie 1989, comunismul a cazut peste cateva luni. Post hoc, ergo propter hoc - dupa, deci, din cauza (...) Carevasazica, asa o sa pateasca acum si guvernul la alegerile din decembrie. "Dumnezeu nu se lasa batjocorit", a mai cuvantat pescarul de oameni cu prostovolul (...)Dumnezeu, nu, dar sufletele celor ucisi pentru ca nu s-au supus bestiilor comuniste, pot fi batjocorite, InaltPreaFericite? Trupurile victimelor regimului diavolesc al lui Ceausescu si Dej, culminand cu cei care s-au lasat omorati pentru libertate la Timisoara si in toata tara, nu fac nici cat negrul de sub unghia de la piciorul Sf. Dimitrie, bai, prietene al omului? (...) Satanele in sutana i-au turnat cuvios la Securitate pe credinciosii care li se marturiseau, n-au zis nici bleau la toate crimele regimului, la distrugerea satelor, la daramarea si alungarea pe roate a bisericilor, i-au cantat in struna lui Ceausescu pana in ultima clipa: pe 19 decembrie 1989, BOR ii trimitea o scrisoare de multumire dictatorului, ridicandu-l in slavi mai ceva pe ca Iisus Hristos. Iar pe martirii Timisoarei ii numea huligani", a mai scris Cristian Tudor Popescu.