CTP, reactie dura dupa ce prefectul Capitalei nu a stiut datele la zi privind epidemia: "Prostia lui infoiata, de partid si de stat, omoara oameni"

Cu cateva ore inainte, Cojanu nu a stiut sa spuna nici care este rata de infectare anuntata de DSP Bucuresti."Prefectul Capitalei, Cojanu, este dobitocul perfect. Prostia lui infoiata, de partid si de stat, omoara oameni. Mi-e scarba sa va demonstrez asta. Uitati-va la declaratiile lui, daca nu le-ati auzit in direct", a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina de socializare.Si a continuat, referindu-se in final si la ministrul educatiei, Monica Anisie : "La ora cand scriu, asa-numitul prefect nu a reusit sa afle numarul de infectati de azi din Bucuresti, transmis oficial de la ora 13 - spune ca era "la cumparaturi" cand s-a comunicat. Guvernul il mentine inca in functie. Face un cuplu perfect cu Molusca Anisie", a mai scris Cristian Tudor Popescu.