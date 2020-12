Cu cat cresc preturile la benzina, motorina si tigari. Majorarile se aplica de la 1 ianuarie 2021

In cazul benzinei fara plumb, nivelul accizei va creste cu 53 lei, de la 1.773,46 lei pentru 1.000 de litri, atat cat a fost in 2020 la 1.827,13 lei pentru 1.000 de litri in 2021. Un litru de benzina fara plumb ar urma sa creasca in acest context cu aproape 6 bani.Si pretul benzinei fara plumb si a motorinei vor creste incepand cu prima zi a anului viitor. Pentru benzina cu plumb, nivelul accizei creste de la 2.085,97 lei la 1.000 de litri la 2.149,09 lei la 1.000 de litri, iar pretul litrului de benzina cu plumb se scumpeste la pompe, conform estimarilor, cu 6 bani.In ce priveste motorina, acciza va creste de la 1.625,37 lei pe 1.000 de litri la 1.674,55 lei pe1.000 de litri, ceea ce inseamna ca romanii vor scoate din buzunare cu 5 bani mai mult pentru un litru.Si acciza la tigari va fi marita de la 1 ianuarie 2021 la 533,97 lei pentru o mie de tigarete, de la 500,80 lei pentru acelasi numar de tigarete. Apoi, intr-o a doua etapa, de la data de 1 aprilie 2021, fumatorii vor plati si mai mult, dupa ce nivelul accizei la tigarete va creste la 563,97 lei.CITESTE SI: