Cum a ajuns clovnul Bobo de pe scena iUmor candidat la Primaria Suceava. Fostul membru PNL, deranjat ca munca la partid nu i-a fost apreciata

Dupa ce a strans numarul de semnaturi necesare, candidatura sa a fost validata de catre Biroul Electoral Judetean.Andrei Nesculescu a fost membru PNL in ultimii 17 ani. Presa locala a consemnat ca Nesculescu a fost invitat sa intretina atmsofera la mai multe evenimente sponsorizate de municipalitatea condusa de PNL.Clovnul Bobo a facut parte si din echipa primarului in functie, Ion Lungu.In iulie 2019, clovnul Bobo a fost chemat de PNL-istii Ion Lungu si Lucian Harsovschi la inaugurarea unui parc din cartierul Burdujeni. Nesculescu a facut atmosfera convingandu-i pe copiii din parc sa strige in gura mare urari de lauda la adresa primarului din Suceava.Dupa ce l-a sustinut pe Lungu, suparat ca nu a fost rasplatit cu un loc eligibil de consilier local, clovnul a decis sa candideze independent.In 2019, Clovnul Bobo a participat la o editie a emisiunii iUmor si a reusit sa-i scoata din sarite pe Mihai Bendeac si pe Cheloo.Actorul i-a transmis: "Esti o jignire pentru ceea ce inseamna clovn. Ai un talent uluitor de a agresa publicul. Numarul a fost ingrozitor de prost".