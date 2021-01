INTERVIU Cum a ajuns Romania de la "ciuma Europei" la una din putinele tari in care numarul cazurilor de COVID e in scadere. Explicatiile unui expert in sanatate publica

De ce Estul trateaza mai relaxat problema COVID

Haos cu vaccinarea

In vara, cand Romania era printre tarile cu cele mai multe infectari raportat la numarul populatiei, fostul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru , o numea "ciuma Europei". Azi, situatia este total diferita. Acum, Romania are mai putine cazuri, raportate la populatia tarii, decat cele mai multe state de pe continent. Totusi, exista riscul ca situatia sa se schimbe si nu in bine, odata cu sosirea unui al treilea val, in care tulpina britanica, mai infectioasa, sa duca la o crestere accelerata a numarului de cazuri.Razvan Chereches considera ca prefectul si Primaria Bucuresti s-au grabit atunci cand au relaxat masurile de preventie si spune ca, pe acest fond, in curand vom avea cresteri ale numarului de infectii. Scolile ar trebui redeschise cat mai curand, insa doar treptat si doar in anumite conditii , cu respectarea ferma a masurilor ce previn infectarea cu SARS-CoV-2.Nu in ultimul rand, expertul in sanatate publica critica vehement decizia autoritatilor care a facut ca persoanele cu varsta peste 65 de ani si cele cu comorbiditati sa nu mai fie prioritare la vaccinare, iar locul lor sa fie luate de militari , membri ai Curtii de Conturi si alte categorii mai putin expuse riscurilor de deces in cazul bolii.Faptul ca exista teste antigenice rapide in acest moment, asta combinat cu faptul ca populatia nu are incredere in timpii de raspuns si in responsabilitatea directorilor de sanatate publica, face ca oamenii sa-si cumpere astfel de teste si sa nu raporteze nicaieri daca nu au simptome severe.Oamenii aleg sa se autoizoleze si sa se testeze singuri. Doar daca au simptome ajung la spital, asa ca noi ii vedem mai mult pe cei care au forma severa a bolii.Problema aici e ca daca nu exista un control extern sau un angajament extern fata de decizia pe care ai luat-o de a sta izolat acasa, probabilitatea de a nu sta acasa toate cele 14 zile e mare. Plus ca exista riscul ca daca nu iti recoltezi corespunzator testele, creste riscul de a se raporta tot mai multe teste fals-negative. Si atunci oamenii se relaxeaza imediat.Deci, pentru noi ideal ar fi ca statul sa asigure gratuit aceste teste, iar numarul lor sa creasca. Pentru ca altfel ajungem ca judetul Vrancea, unde intr-o zi s-au facut 23 de teste.Din punctul meu de vedere, cifrele de acum pot fi inselatoare, e foarte greu de estimat numarul total.E o scadere, dar nu e foarte mare. Scaderea a fost minora, maxim au fost 1.200-1.300 de pacienti la terapie intensiva, acum sunt 900-1.000. Cifrele oficiale arata ca am fi scazut de la peste 10.000 de cazuri zilnice pana undeva la 2.000. Asta ar fi insemnat ca si la ATI sa mai avem doar 200-300 de cazuri si nu 900 sau 1.000. Deci, da, exista o scadere, dar e mai modesta decat o arata cifrele.Cred ca si faptul ca oamenii poarta masca in general a facut ca numarul cazurilor sa scada, iar in ultimul timp se pare ca romanii sunt ceva mai atenti si poarta mai mult masca decat o faceau in urma cu cateva luni. Plus, oamenii au respectat anumite reguli de distantare, iar asta se vede in cifre, chiar daca lupta e foarte departe de a fi castigata, inca. Dar cel mai mult ne ingrijoreaza faptul ca apar tulpini noi, care se raspandesc mai usor, asa ca exista riscul sa avem o noua explozie de cazuri.In Danemarca proiectia era ca pana prin martie vor creste de 4 ori. Ei estimeaza ca lucrurile vor fi dramatice. Exemplul pe care l-a dat premierul Danemarcei e ca daca vrei sa umpli cu apa un stadion de 38.000 de locuri si ai un robinet in care in primul minut cade o picatura de apa, in al doilea minut doua picaturi de apa, iar in fiecare minut se dubleaza numarul de picaturi, ceea ce e o crestere exponentiala. In 44 de minute, stadionul ar fi complet plin cu apa.Dar problema cea mare ar fi ca pana in minutul 42, stadionul pare aproape gol. Deci, in momentul in care guvernul realizeaza ca situatia e grava, poate sa fie prea tarziu. Asa e situatia in Portugalia, de exemplu.Eu sincer sper pentru noi toti sa nu existe asemenea probleme. Dar ce ma ingrijoreaza e ca majoritatea statelor Europei se pregatesc pentru tot ce e mai rau. Ati vazut ce informatii se vehiculeaza in Germania, in Franta, chiar in Spania, Marea Britanie sau Italia. Unele tari au inasprit restrictiile tocmai de teama tulpinii britanice. La noi e invers, noi relaxam masurile, iar asta numai la lucruri bune nu poate sa duca.Nu cred, cred ca mai degraba are de-a face cu faptul ca in Estul Europei, din cauza ca guvernele sunt mai subperformante, increderea populatiei in autoritati e mult mai mica. Si atunci populatia tinde sa nu mai fie la fel de complianta.Avem si exemplul prefecturii si primariei Bucuresti. Ministerul Sanatatii si toate institutiile ce tin de sanatatea publica spun ca riscam sa avem cresteri serioase, dar primaria si prefectura au spus: "o sa avem crestere sau nu, noi relaxam masurile ca asa spune legislatia". Ei se ascund in spatele legii. Toata lumea stie ca daca voiau sa faca o chestie, o faceau.Daca voiau sa urmeze sfatul expertilor ar fi amanat inca putin aceasta relaxare.Mesajul transmis pentru populatie e ca expertii sunt alarmisti. Adica, e ca si cum ar spune: "Avem 2.000-3.000 de cazuri, e ok". Dar noi cand aveam mai putin de 2.000 am inchis scolile, acum vrem sa le deschidem. Asta e cu masurile. Daca le iei devreme, o sa se spuna ca au fost luate degeaba, ca uite ca nu au fost probleme. Daca le iei prea tarziu, se lasa cum mii de victime Din punctul meu de vedere, scolile nu ar fi trebuit inchise niciun moment. Atata timp cat organizezi alegeri si inchizi scolile, e clar ca politicul primeaza si ca dincolo de orice fel de declaratii, educatia conteaza mai putin.Acum, eu cred ca ar trebui sa incepem treptat cu deschiderea scolilor, sa o facem prudent. As incepe cu clasele 1-4, iar in paralel as monitoriza situatia si m-as gandi de doua ori inainte de a redeschide treptat tot ce inseamna scoala. Si, desigur, scolile ar trebui deschise, dar cu respectarea masurilor de preventie.In Marea Britanie e mare dezbatere exact pe masurile luate de guvern. Expertii sunt foarte nemultumiti de modul cum sunt implementate acestea.Ar fi trebuit, dar cu cat sunt mai severe masurile, cu atit afecteaza mai mult din punct de vedere politic. De asta rolul institutiilor de sanatate publica este sa sfatuiasca guvernele, iar guvernul sa ia masurile.Uitati, un exemplu foarte bun in directia asta este felul cum s-a implementat la noi faza a doua la vaccinare. Rational ar fi fost sa incercam sa protejam cat mai mult pe cei peste 65 de ani si pe cei cu comorbiditati.Acum, nu stiu daca asta a fost planul, dar ei au dat drumul dintr-o data si la alte categorii. Iar ceea ce s-a intamplat a fost ca a aparut inevitabil o aglomerare, iar vaccinul a ajuns sa fie considerat ca un produs care e dezirabil si care e rar, ceea ce face sa fie mai dorit inevitabil. Iar asta a dus la diverse probleme si la blocaje.S-a ajuns ca jumatate din centrele de vaccinare sa fie facute cu circuit inchis, exclusiv pentru anumite categorii de persoane, iar populatia nu are acces in ele. Se pare ca inca, la un anunmit nivel, angajatii armatei, politiei, serviciilor, dar si cei ai Academiei Romane sau ai Curtii de Conturi sunt mai importanti decat oamenii trecuti de 65 de ani si decat cei cu comorbiditati. Si din pacate mai avem mult pana sa vaccinam destui oameni ca sa oprim epidemia.E clar ca va dura mai mult de 6 luni, dar nu stim cat anume. Guvernul e super optimist cand spune ca va reusi sa vaccineze 70% din populatie. Eu cred ca cel mai repede vor reusi asta in primavara anului viitor.CITESTE SI: