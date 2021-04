Cum a ajuns un preot ortodox sa fie laudat de un expert in politici de sanatate publica pentru felul cum sustine campania de vaccinare. "Omul acesta e eroul meu"

Intr-o postare pe Facebook , Vlad Mixich il declara erou pe preotul Mihai Protos."Omul acesta, Mihail Protos il cheama, este astazi eroul meu. In timp ce pe televizoare se lafaie cuconici apretate la haina si murdare la gura care dau verdicte despre vaccinare si arata unde sunt conspiratiile, intr-un colt de Facebook acest monah tanar (de la manastirea Sinaia) e prilej de luminare si sanatate pentru semenii lui. E un adevarat pastor, caci pastorul nu e acela care canta multimii ce vrea multimea sa auda, ci ii spune adevarul in fata. Cu orice riscuri. Sa nu uitam ca dintre Barabas si Cristos, multimea l-a ales pe Barabas", scrie Mixich.Dupa ce a marturisit ca s-a vaccinat, preotul a fost atacat pe retelele sociale de cei care nu sunt de acord cu vaccinarea."Iar daca o face si cu umor, e cu atat mai bun. Parintele Mihail s-a vaccinat si a scris simplu despre asta pe contul lui de Facebook. Sigur ca peste dansul au navalit comentariile activistilor anti-vaccin si a conspirationistilor (care, vorbesc din propria experienta, de cele mai multe ori sunt violenti si plini de injuraturi). Parintele nu s-a descumpanit si i-a luat pe fiecare la rand, cu rabdare si raspunsuri.Daca traieste asa cum raspunde, omul acesta e o mica lumina intr-o lume tot mai intunericita la cap. La un moment dat e mustrat de un frate intru calugarie cum ca ar trebui sa taca si sa nu zica nimic despre vaccinuri pentru ca ii tulbura pe credinciosi care, iata, pun comentarii negative. Raspunsul parintelui Mihail? "Imi pasa de prietenii mei, vreau sa nu... moara 😃 Sfintii au patit un pic mai multe decat atragerea catorva comentarii negative".In bisericile crestine romanesti, fie ortodoxe, catolice sau protestante, sunt mai multi astfel de pastori luminati. Perceptia e pe dos pentru ca cei conspirationisti sunt supra-expusi la TV, asa cum cinic si fara rusine sunt supra-expuse si cuconicile apretate la haina si murdare la gura. Dar oamenii ca parintele Mihail sunt adevaratul aur in tara noastra. Poate ar fi bine ca doctorul Valeriu Gheorghita sau doctorul Arafat sa-i invite pe parintii Mihaili din tara noastra alaturi de ei in iesirile lor publice. Cand ai alaturi asa lumini de oameni, totul se imblanzeste in jur: si ordinele, si virusul, si mintile smintite, chiar si inimile impietrite", a scris Mixich.