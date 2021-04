Cum a devenit dublu erou un sofer roman de TIR din Italia. "Uneori, fulgerul loveste de doua ori in acelasi loc"

Nu l-a putu salva si pe tatal fetei

Sorin Ursut traieste de 20 de ani in micul orasel din Italia, iar in 2010 a intrat prima data in atentia locuitorilor din Cornate d'Adda, dupa ce a salvat prima data un copil care era pe cale sa se inece dupa ce intrase in apele unui rau. Romanul se afla la pescuit cand a vazut copilul purtat de apele crescute ale raului. A sarit dupa el, l-a salvat, parintii si apropiatii copilului i-au ramas pentru totdeauna recunoscatori iar in comunitate a fost privit de atunci ca un erou Dupa un deceniu, pe 21 decembrie 2020, chiar in apropierea locului unde salvase o viata, Sorin Ursut se afla din nou la pescuit. Statea relaxat cand a vazut o fetita in varsta de 10 ani luata de apele raului. La fel ca in urma cu 10 ani, romanul a sarit fara sa stea pe ganduri in apele involburate si a salvat-o pe micuta."Cand am sosit acolo, pe malul raului Adda, in fata centralei electrice Esterle, am asistat la scena care s-a petrecut cu rapiditate, in cateva secunde. Am vazut fetita cum a alunecat si a cazut in apa, apoi pe tatal care s-a aruncat fara sa stea pe ganduri. Cainele care ii insotea s-a aruncat si el imediat dupa stapanul lui.La mine a fost ceva instinctiv, m-am descaltat si m-am aruncat imediat in apa indreptandu-ma direct spre fetita. Mi-a fost un pic frica de caine, sa nu creada ca vreau sa le fac rau si sa ma atace, dar se pare ca acesta a inteles imediat ca vreau sa ii salvez stapana pentru ca m-a lasat in pace, ba chiar a venit dupa mine, parca pentru a se asigura ca totul este in regula", a povestea romanul, intr-un scurt interviu pentru cotidianul italian Il Giornale. Nu a putut insa face nimic pentru tatal micutei, care sarise in apele involburate pentru a-si salva copila. "Nu le voi uita niciodata privirile si tipetele. Era la doar trei metri de tarm. M-am intors, i-am vazut capul disparand si aparand din apa, dar era prea tarziu. Nu mai aveam putere sa ma scufund din nou", a marturisit el.Iar asta l-a durut foarte tare. "Fericirea pentru ca am salvat-o pe fetita, amestecata cu durerea pentru acel barbat pentru care nu puteam face nimic. Nu le voi uita niciodata privirile si tipetele. Fiica era disperata: mi-a cerut sa o duc in varful dealului, sa-l vad pe tatal sau inecandu-se. Mi-a smuls inima din piept. Din pacate, Adda nu iarta", a mai spus romanul.Italienii nu au trecut peste gesturile sale si l-au declarat erou si "ingerul raului Adda". Si pentru ca e eroul micului orasel, Ursut a fost premiat cu "Airone doro", distinctie oferita de Primaria din Cornate cetatenilor cu merite deosebite in comunitate. "Uneori, fulgerul loveste de doua ori in acelasi loc. Domnul Ursut s-a aflat de doua ori in acelasi loc si de fiecare data a salvat pe cineva. E cu adevarat un erou", au spus italienii.Modest, romanul a refuzat sa se considere un erou. "Chiar nu sunt un erou. Cred ca oricine se afla in locul meu ar fi facut la fel", a mai spus romanul.