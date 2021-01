Cum a fost capusata Primaria Constanta de o firma de casa, timp de 20 de ani. Contracte pentru intretinerea unor spatii verzi care nu mai existau

Firma care s-a ocupat de amenajarea si intretinerea spatiilor verzi s-a retras unilateral din contractul avut cu administratia locala, conform lui Chitac, dupa ce municipalitatea nu a mai vrut sa majoreze valoarea contractului."Nu am suportat niciodata minciuna si obraznicia. Din pacate, in ultima perioada, ma tot lovesc de asta. Altfel cum as putea cataloga ce fac cei de la POMACOST? Dupa ce nu am fost de acord cu rezilierea de comun acord a contractului pe care-l avem cu domniile lor pentru intretinerea spatiilor verzi, m-am pomenit cu o hartie prin care mi se comunica faptul ca se retrag unilateral din contract.Au luat aceasta decizie, dupa ce noi nu am mai vrut sa majoram valoarea contractului, asa cum au solicitat la negocierile initiate de primarie. Adica nu am mai fost de acord sa capuseze primaria asa cum au facut-o timp de 20 de ani", a scris primarul Constantei pe pagina sa de Facebook Potrivit acestuia, valoarea contractelor avute in ultimii 5 ani de Pomacost cu Primaria Constanta depaseste 17,3 milioane de lei."Nu e de ajuns, oare, ca, numai in ultimii 5 ani, au primit 17.389.452,35 lei de la noi? Nu e de ajuns ca, din 2001 de cand primaria a incheiat contractul de intretinere a spatiilor verzi cu ei, si-au batut joc de tot ce inseamna spatiu verde? Nu e de ajuns ca au primit sute, mii de reclamatii pentru lucrarile de mantuiala executate?Stiti ce mai faceau? Primeau bani pentru intretinerea unor spatii verzi care nu mai existau, care fusesera distruse, dar care, in actele lor, apareau ca fiind ingrijite de ei. Iar in 2019, ca si cand nu ar fi fost de ajuns, POMACOST a mai incheiat inca un contract cu Primaria Constanta, de data aceasta pentru taiere, toaletare si corectie arbori.Va asigur, dragii mei, ca spatiile verzi din oras, atatea cate au mai ramas, vor avea parte de o ingrijire corecta. Prin servicii proprii, vom asigura lucrari eficiente si de calitate", a mai scris primarul Vergil Chitac.