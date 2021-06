Operatiune spectaculoasa a Armatei. Pod plutitor, montat pe raul Mures in jumatate de ora VIDEO

Potrivit sursei citate, Este vorba despre trecerea cursurilor de apa, acordarea de sprijin in cazul situatiilor de urgenta si constructii de drumuri sau degajarea cailor de acces cu utilaje de geniu si materiale explozive. Demonstrativ, militarii au format un pod de 75 de metri in aproximativ o jumatate de ora."Avem in spate un pod de pontoane cu lungimea de 75 de metri pe care colegii mei l-au asamblat recent. Standardul lui de asamblare este de la cateva zeci de minute pana la cateva ore, in functie de debitul apei, in functie de conditiile meteo, dar pe o asemenea vreme acesta a fost asamblat foarte rapid, in aproximativ 25 - 30 de minute", a declarat pentru ziarul "Unirea" mr. Iulian Gorun, purtatorul de cuvant al Batalionului 136 Geniu "Apulum".Peste podul de pontoane pot trece autocamioane, tancuri, TAB-uri.