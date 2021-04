Cum a intrat o turma de bizoni in curtea unui gospodar din Neamt. "Proba de 100 de metri garduri - Dubla 2 "

Ce este zimbrul

"De data aceasta, intreaga turma de bizoni, surprinsa in gospodaria unui cetatean, demonstreaza abilitati uimitoare, reusind sa ...dispara din peisaj, probabil la fel cum a si intrat, sarind cu usurinta peste gardul care imprejmuieste gospodaria.Chiar daca sunt masivi, zimbrii sunt foarte sprinteni si chiar pot sari garduri inalte, asa cum puteti observa in filmarea facuta in Parcul Natural Vanatori Neamt de colegul nostru Ioan Mihut.Colegii nostri de la Parcul Natural Vanatori Neamt au fost chemati pentru a scoate zimbrii (ce cresc in libertate!) din anexa gospodareasca a unui cetatean. Dupa cum se observa din film, zimbrii au fost indepartati din anexa fara incidente", se arata intr-o postare pe contul de Facebook a Romsilva Zimbrul este cel mai mare mamifer european de pe uscat. Poate ajunge la o greutate de 920 de kilograme in cazul masculilor, mai impunatori, si la 640 de kilograme in cazul femelelor. Femelele traiesc in turme, alaturi de pui, in timp ce masculii sunt solitari.Zimbrul a fost reintrodus de silvicultori in fauna Romaniei in anul 1958, la doua secole de la disparitia sa din fauna tarii, prin aducerea unor exemplare din Polonia. Nucleul initial de la Ocolul Silvic Retezat s-a extins, fiind create altele, intre care Parcul Natural Vanatori Neamt."In Parcul Natural Vanatori Neamt sunt eliberate anual in natura mai multe exemplare de zimbru, dupa o selectie riguroasa, in prezent traind in libertate 45 de zimbri, din care 15 s-au nascut in libertate.Romsilva - Parcul Natural Vanatori Neamt, unul dintre cele 22 de parcuri nationale si natural administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, este situat in nordul judetului Neamt. Se intinde pe o suprafata de 30.818 hectare, din care 26.190 de hectare paduri, pe versantul estic al Muntilor Stanisoarei si Subcarpatii Neamtului, acoperind bazinul Ozanei si al Cracaului.Parcul natural, inclus in prestigiosul "Top 100 de destinatii sustenabile", este singurul loc din Europa in care exista concomitent zimbri in libertate, semilibertate si in captivitate.Regia Nationala a Padurilor - Romsilva administreaza trei nuclee de zimbri, la Bucsani #Hateg si Vanatori Neamt cu un efectiv total de peste o suta de exemplare.credit: Ioan Mihut, Parcul Natural Vanatori Neamt", se mai arata in postare