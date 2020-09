Balerina de la Teatrul Balsoi din Moscova, taiata in bucati si dizolvata in acid sulfuric. Principalul suspect o santaja cu poze intime

Politistii rusi urmaresc o noua pista in ancheta mortii balerinei Olga Demina, de la celebrul teatru din Moscova. Este una din celebrele crimele, ramase nerezolvate in Federatie, potrivit Stirile ProTv Anchetatorii sunt de parere ca femeia a fost ucisa, dupa ce a fost santajata cu poze compromitatoare care o aratau in ipostaze erotice.Principalul suspect in acest caz este fostul ei manager, Malkhaz Dzhavoev, in varsta de 40 de ani. Acesta a fost extradat prin Interpol din Germania, unde fugise dandu-se apoi refugiat kurd, si arestat la Moscova in 2017, potivit Daily Star Dzhavoev este prezentat de o parte din presa rusa drept iubitul balerinei. Acesta a fost condamnat la 5 ani si jumatate intr-un dosar de frauda , care are legatura cu iubitul oficial al belerinei, Alexey Fetisov, iar Dzhavoev este suspectat si pentru crima Un politist a declarat ca Dzhavoev ar fi transat cadavrul balerinei in varsta de 25 de ani, apoi a dizolvat ramasitele in acid sulfuric, aruncandu-le intr-o fantana, in apropierea unui lac, arata sursa citata.Criminalistii inca cerceteaza zona, a adaugat politistul rus, explicand ca sunt sanse sa fie gasite si alte ramasite, intrucat "acidul sulfuric nu dizolva chiar totul".Suspectul si tatal sau ar fi fost vazuti cumparand acid sulfuric de provenienta industriala, potrivit unor date din ancheta.Chiar inainte de disparitie, Dzhavoev a luat-o pe fata la Moscova, ca sa danseze intr-un club de noapte pentru niste afaceristi rusi.Anchetatorii cred ca a fost omorata in noaptea de 20 august 2014, cand individul a atacat-o pe Demina intr-un apartament, premeditandu-si crima. Ea i-ar fi dat sume mari de bani anterior, au mai stabilit politistii.Mama balerinei a povestit ca fiica ei era complet dependenta de el, din punct de vedere financiar."Era complet la mana lui, a mers cu el sa-si vanda masina, un Peugeot , si tot el a luat banii. Facuse chiar si imprumuturi, tot pentru el" a declarat femeia.Fotografiile compromitatoare cu balerina au fost postate insa, in ciuda sumelor de bani platite de femeie, arata sura citata.Avocatul managerului sustine ca fata a fugit in strainatate dupa o presupusa frauda.