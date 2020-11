Cum a ramas un sofer roman fara autoturismul in valoare de 50.000 de euro, dupa ce a incercat sa iasa din tara prin Vama Albita

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Lexus, cautat de autoritatile din Italia si Elvetia, care figureaza in bazele de date ca fiind semnalat furat.In ziua de 04 noiembrie a.c., in jurul orei 23.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, un barbat cu dubla cetatenie, romana si R.Moldova, in varsta de 40 de ani, care conducea un autoturism marca Lexus.Existand suspiciuni cu privire la situatia juridica a autoturismului in cauza, politistii de frontiera au efectuat verificari suplimentare, ocazie cu care au constatat ca acesta figureaza in bazele de date ca fiind bun cautat pentru confiscare, semnalari introduse de autoritatile din Italia, respectiv Elvetia.Cu privire la aspectele constatate, barbatul a declarat ca a achizitionat autoturismul in luna februarie a.c., din Polonia, in urma consultarii unui site de vanzari auto si ca a platit suma de 23.000 de euro. Acesta a mai declarat ca nu are cunostinta despre faptul ca autoturismul in cauza este semnalat furat sau implicat in vreun litigiu.Politistii de frontiera efectueaza cercetari in cauza pentru savarsirea infractiunii de furt , iar autoturismul, in valoare de 240.000 de lei, a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.