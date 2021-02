Cum a reusit o banda de hoti de buzunare romani sa se reprofileze si sa dea "lovitura secolului" in Barcelona

Jaful secolului de la Barcelona

Ultimul diamant furat ar valora 15 milioane de euro, iar primul ar ajunge la aproape 5 milioane, conform estimarilor unor experti. Membrii bandei au fost prinsi de Politia franceza si se afla acum in arest.Exista informatii ca banda ar fi actionat ani de zile in tot vestul Europei, specializandu-se pe bijuterii si obiecte de mare pret, desi la inceputuri, membrii ei se indeletinceau cu furturi in metrou . Din Spania pana in Elvetia si din Franta pana in tarile scandinave, ei au actionat in ultimii 3 ani, inainte de a fi prinsi. Le Parisien scrie ca este vorba despre cinci femei si doi barbati, de nationalitate romana si sarba, cu varste cuprinse intre 26 si 53 de ani. Ei au fost acuzati in luna noiembrie de un judecator al jurisdictiei interregionale din Nancy (Meurthe-et-Moselle) si au fost arestati pe durata cercetarilor.Se pare ca hotii au mai comis si alte jafuri de amploare in Franta, in Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne si Besancon, dar au calatorit prin tot continentul si ar fi furat bijuterii de zeci de milioane de euro. De altfel, ei sunt principalii suspecti in cazul furtului comis pe 7 august 2019, intr-un salon al prestigiosului hotel Martinez din Cannes . Este vorba despre un diamant de 101 carate in valoare de 4,5 milioane de euro, pe care ei l-ar fi furat reusind sa insele vigilenta proprietarului.CITESTE SI: Pedeapsa blanda pentru lituanianul care a ucis cu sange rece doi romani care il ajutasera. Decizia luata de un tribunal german Insa o lovitura si mai mare au reusit sa dea la Barcelona , de unde au furat un diamant de 15 milioane de euro. La fel ca la Cannes, ei au reusit sa insele vigilenta proprietarului si au lucrat ca in filme. Mai intai, unul dintre membrii bandei, un fals gemolog i-a cerut proprietarului sa evalueze diamantul, pentru un presupus cumparator. Inainte de a deschide cufarul in care se afla piatra pretioasa, el a solicitat sa-i fie permis sa verifice si sigiliul de securitate Intr-o fractiune de secunda a reusit sa profite de neatentia proprietarului, a luat diamantul si a iesit afara din incapere cu scuza ca trebuie sa-l sune pe cumparatorul pentru care a evaluat bijuteria. Intr-un tarziu, cand proprietarul a realizat ca falsul expert nu se mai intoarce, a decis sa verifice starea diamantului, dar a avut surpriza sa descopere ca acesta lipsea, desi cufarul se afla la locului sau."Jaful secolului", asa cum il numesc jurnalistii de la El Pais , a fost comis pe 2 ianuarie 2020. "Diamantele naturale sunt transparente sau galbene. Si un procent foarte scazut are culoare. Deoarece sunt atat de putine, sunt foarte cautate", a explicat Marta Camps, specialistul casei de licitatii Balclis din Barcelona.Cazul a intrat in atentia politiei din Barcelona, iar desemnat sa se ocupe de ancheta a fost inspectorul Mossos Israel Garcia, sef adjunct de investigatii . Descoperirea facuta l-a surprins foarte mult. Amprenta gasita pe cufar era cea a unui hot din metrou, mai noteaza sursa citata. Asta inseamna ca banda de hoti care opera cu ani in urma in metrou se transformase intre timp intr-o banda specializata in furturi de bijuterii de lux. Ei au inceput cu lovituri mai mici la magazinele de bijuterii din Franta si Spania, dupa care au marit mizele tot mai mult pana cand au ajuns sa dea lovituri de milioane de euro.In scurt timp dupa jaful din Barcelona, politistii spanioli au luat legatura cu cei din Franta. Detaliile puse cap la cap i-au ajutat ulterior pe francezi sa-i prinda de hoti. Acum, banda este acuzata nu de un singur jaf , cel din Cannes, ci de cel putin doua. Insa, in realitate, anchetatorii cred ca hotii au dat mult mai multe lovituri in vestul Europei, unde au fost extrem de activi in ultimii ani.Le Parisien noteaza ca ei ar fi dat si alte lovituri importante, iar cercetarile urmeaza sa dezvaluie alte detalii. Intre timp, hotii urmeaza sa apara in fata magistratilor si vor da socoteala pentru actiunile lor.