Cum a vrut fochistul de la Brigada Rutiera a Capitalei sa pacaleasca un sofer ramas fara permis. I-a cerut 1.000 de lei spunand ca-i va recupera documentul

Surse apropiate anchetei au spus pentru Ziare.com ca cel care a promis ca face trafic de influenta este un fochist al Brigazii Rutiere din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. Este vorba despre personal tehnic fara legatura cu politistii din operativ."In schimbul banilor, persoana in cauza a promis ca isi va folosi influenta pe care a pretins ca o are asupra unor colegi de serviciu, pentru a-i determina sa restituie permisul de conducere suspendat fara a mai sustine testarea pentru reducerea perioadei de suspendare.Fata de cel in cauza s-a dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, cercetarile fiind continuate de catre procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta", arata Directia Generala Anticoruptie intr-un comunkcat de presa.Flagrantul a fost facut vineri dupa-amiaza. La activitatea in cauza s-a beneficiat de sprijinul Serviciului Tehnic si Serviciului Operatii din cadrul D.G.A. - Structura Centrala.