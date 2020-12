Cum arata cel mai scump brad artificial din Romania. A costat 100.000 de euro si troneaza in centrul unui oras important

Primarul Marcel Romanescu a postat pe retelele sociale o fotografie cu bradul si mai multe poze din centrul orasului.Bradul a fost cumparat in 2016, in rate, dar a fost folosit o singura data de atunci.Fara targ de Craciun si fara spectacole de Revelion, bradul va fi centrul de atractie din centrul orasului Targu Jiu, in aceasta iarna.Si alte orase din Romania si-au impodobit brazii si au inaugurat iluminatul festiv cu prilejul Zilei Nationale. In contextul dat, din cauza pandemiei, nu vor fi organizate targuri de Craciun si nici obisnuitele spectacole care condimentau sarbatorile de iarna.