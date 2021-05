Cum arata linia de demarcatie dintre Bulgaria si Romania, pe plaja din Vama Veche. Un britanic nu a vazut-o

Intr-o postare pe Facebook , seful de comunicare de la Universitatea Ovidius, Dan Mihaescu, a arata cum arata de fapt granita de pe plaja.Un gard din bete cu o pancarta ar trebui sa fie vizibil, insa daca stai cu ochii in telefon este posibil sa o ratezi.Pe 9 mai, in jurul orei 18.30, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia au depistat la aproximativ 200 metri de la frontiera, pe teritoriul Romaniei, o persoana de sex masculin care a trecut ilegal frontiera de stat , pe jos, din Bulgaria in tara noastra.Persoana in cauza nu isi justifica prezenta in zona, fapt pentru care a fost condusa la sediul Grupului de Nave Mangalia pentru cercetari suplimentare, anunta Politia de Frontiera.