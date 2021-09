Cum va arăta cel mai mare festival din România pe timp de pandemie. „Am luat măsuri speciale de siguranță, e mai sigur la Untold ca la restaurant”

Cele mai mari provocări

De ce s-a anulat Neversea

Cel mai mare festival de muzică din România, răsplătit în 2015 cu premiul „Best Major Festival” în cadrul galei European Festival Awards 2015, se întoarce în aceste zile la Cluj. Untold este programat la Cluj, în perioada 9-12 septembrie. Organizatorii se așteaptă la o prezență consistentă, dar sub cele de la ultimele ediții, când la Cluj și-au dat întâlnire aproape 400.000 de festivalieri.De această dată vor fi „doar” circa 280.000 de persoane, consecință a pandemiei și a măsurilor de siguranță luate pentru preîntâmpinarea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV2. Masca va fi obligatorie, iar accesul fanilor se face doar pe bază de certificat digital sau test rapid.Edy Chereji, directorul de comunicare al festivalului, a vorbit despre provocările ediției din 2021 și despre speranțele și obiectivele organizatorilor.„Pentru noi a fost o adevărată provocare să organizăm această ediție a festivalului. A fost o provocare mai întâi să convingem autoritățile că suntem capabili să organizăm un festival în deplină siguranță, pentru că vremurile sunt așa cum sunt. A trebuit să fim la curent cu tot ce s-a întâmplat în străinătate, cu felul în care au decurs evenimente similare organizate în Occident și să ținem legătura permanent cu autoritățile și cu experții în epidemiologie care au ajuns la concluzia că festivalul, în condițiile în care îl organizăm noi, este unul sigur. Am putea spune că e la fel de sigur, dacă nu chiar mai sigur să vii la Untold decât să mergi la restaurant”, a spus Chereji.Din cauza faptului că autoritățile s-au decis abia în luna iunie să dea undă verde organizării festivalurilor, misiunea lui Edy Chereji și a colaboratorilor săi a fost una dificilă. A fost nevoie ca în scurtul timp rămas să pună la cale detaliile organizării festivalului și să amâne organizarea Untold pentru prima jumătate a lunii septembrie, în condițiile în care prin tradiție evenimentul avea loc la începutul lunii august. Motivele amânării sunt însă evidente.Edy Chereji a explicat și motivele pentru care a fost anulat Neversea, „frățiorul mai mic” al Untold. „Neștiind dacă vom putea organiza evenimentul, în ce condiții vom putea organiza la Constanța, ne-au obligat chiar în prima fază să încercăm să găsim o altă dată. L-am amânat din luna iulie cum ar fi trebuit să fie și am promis în prima faza că vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a găsi o varianta, o fereastră bună și pentru festivalul de la Constanța fie în august, fie în septembrie. Însă ar fi fost un compromis prea mare să strângem laolaltă toate resursele, artiștii pentru a organiza festivalul din iulie”, a explicat el.Totodată, directorul de comunicare al Untold a explicat și motivele pentru care în acest an nu apare un nume mare din afara muzicii electronice. „Sunt foarte puține și show-urile individuale. În alți ani, artiștii făceau show-uri și individuale, aveau turnee. Iar anul acesta sunt mai puține turneele artiștilor mari, ale trupelor de pop-rock, și atunci dacă ei sunt într-o pauză, bineînțeles că nu au cum să își pregătească un singur show doar pentru Untold sau pentru un singur festival.De asemenea, dacă o trupa live decide să facă un turneu în această vara, în State sau în Asia, de exemplu, nu vor veni niciodată pentru un singur show în Europa. Pentru că ei încearcă să cupleze mai multe show-uri”, a spus Chereji.